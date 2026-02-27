EGİAD: Oyunu yeniden yazma zamanı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İçinde bulunulan dönemin sıradan bir değişim dönemi olmadığını artık dönüşümün bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu dile getiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, “Dijitalleşme, yapay zekâ, iklim krizi, yeni üretim modelleri, değişen iş gücü yapısı ve toplumsal beklentiler. Tüm bu başlıklar bize tek bir gerçeği söylüyor: Artık dönüşüm bir tercih değil, bir zorunluluk. İşte bu nedenle EGİAD olarak 18. Yönetim Dönemimizin stratejik merkezine Üçüz Dönüşüm yaklaşımını yerleştirdik: Dijital Dönüşüm, Yeşil Dönüşüm, Toplumsal Dönüşüm. Bizler bu dönüşümü yalnız takip eden değil, yön veren bir nesil olmak istiyoruz. Tribünde oturan değil, sahaya çıkan. Dayatılan kurallara uyum sağlayan değil, oyunu yeniden yazan bir iş dünyası vizyonunu savunuyoruz” dedi.

Faruk Eczacıbaşı, her ülkenin kendine özgü kültürel ve coğrafi dinamikleri bulunduğunu ancak küresel ölçekte yüzde 20-30 oranında kök sorunların ortaklaştığını vurguladı. Günümüz dünyasında başarının yalnızca ölçekle değil, doğru ağlara entegre olabilme kapasitesiyle ölçüldüğünü söyleyen Eczacıbaşı, kripto para ekosisteminden yapay zekâya kadar birçok başlığın finans, hukuk ve iş yapma biçimlerini kökten dönüştürdüğünü belirtti.