Eğilmez anlattı: İran-İsrail savaşı Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez, İsrail-İran çatışmasının ekonomiye etkilerine ilişkin "ABD işin içine girerse olay daha büyük yere evrilecek. İlk etkiler petrolün yükselişinde görüldü. Her 1 dolarlık düşüş cari açığı olumlu etkileyecek. Çünkü petrol ve doğalgaz ithal ediyoruz. Derken yeniden 75 dolarlara doğru fırladı. Bu ne kadar sürerse bizi o kadar kötü etkileyecek. İki etkisi var; birincisi petrol girdisi nedeniyle. İkinci etki bölgedeki karışıklık bölgeye olan güveni sarsıyor. Bu kurlarımız üzerinde etki yapacak. Bu şekilde iki yönlü enflasyon üzerinde etkili olacak. Birincisi petrol ve doğalgazda fiyatlarındaki artış, ikincisi kurda yükselişin ithal girdileri artırması. Olumlu etkisi de olabilir, kurların yukarı gitmesi ihracatçı açısından olumlu etki yaratabilir. Bölgenin güven kaybetmesiyle turizm olumsuz etkilenecek. Bu iş büyürse Türkiye'ye yeniden sığınmacı akını başlayacak. Yapması gereken en önemli şey iki tarafı barıştırmak için her türlü girişimi yapması lazım." değerlendirmesini yaptı.

"Petrolde 100 dolarlar felaket senaryosu gibi"

Petrol fiyatlarına yönelik risk olduğunu belirten Eğilmez, "100-110 dolarlar bizim için felaket senaryosu gibi bir şey. Geçmişte petrol buralara çıktı, bizi de çok kötü etkiledi. 60 dolarlara inmişken yeniden buralara gelmek enflasyonla mücadelemizi mahvedecek bir gelişme. Bununla kalmıyor, birçok şeyi etkiliyor" dedi.

"Merkez Bankası faizde pas geçmeli"

Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına değinen Eğilmez, "Merkez Bankası şu ortamda hiçbir şey yapmamalı. Aynen devam etmeli diye düşünüyorum. Bir belirsizlik hakim. Faizle ilgili herhangi bir karar almamalı, pas geçmeli" şeklinde görüş belirtti.

Altın fiyatlarını değerlendiren Eğilmez "Bu tür bir kaos ortamında altının çok daha yukarı gitmesi lazım. Fakat o kadar yukarı gitti ki, daha fazla fırlayacak durumu yok gibi görünüyor. Merkez bankaları dolarları azaltıyorlar, altına doğru dönüş var." dedi.