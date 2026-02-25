Eğilmez'den TCMB yorumu: Böyle bir ortamda bunu yapması doğru olmaz

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Mart ayı faiz toplantısına yönelik konuşan Eğilmez, "Enflasyon geçen yıl şubatta yüzde 2,27'ydi. Yüzde 2,96 bekleniyor. Faizde şu an yüzde 37'deyiz. Eğer bu beklenti çıkarsa enflasyon yüzde 31,5'e yükselir. Enflasyon yükseliş eğiliminde. Böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın faiz indirmesi çok da doğru olmaz. Bunu da pas geçip marttaki düşüşe göre bakmak lazım. Ben olsam indirim yapmam" dedi.

"Hanehalkının çoğu mevcut enflasyona inanmıyor"

Merkez Bankası'nın ilk kez açıkladığı Hanehalkı Beklenti Anketi'ni yorumlayan Eğilmez, "İyi bir model ama yönlendirme verildiği zaman baskı oluyor insanların üzerinde. Hanehalkının çoğu mevcut enflasyona inanmıyor. Kiralanmada bekleyen çok konut var, kira değerlerini yüksek buluyorlar" diye konuştu.

"2025'te yüzde 3,5 büyüme bekliyorum"

Eğilmez, ekonomide dördüncü çeyrek ve 2025 büyüme beklentisini "Kapasite kullanım oranı düşük, sanayi üretim endeksi parlak değil. PMI'da 50'nin altındayız. Bütün bunalra bakınca dördüncü çeyrek büyümesinin yüzde 3'ler civarında olmasını bekliyorum. Yıllık büyümenin yüzde 3,5 olmasını bekliyorum" sözleriyle açıkladı.

"Döviz açığı üç yılda 2,5 katına çıktı"

Reel sektörün döviz açığı 2025 sonunda 188,6 milyar dolara ulaştı. Eğilmez veriyle ilgili olarak "Döviz açığı sıkıntılı bir şey. Bu 2024'te 148 milyar dolardı. Biz üç yılda 2,5 katına çıkardık. Niye oluyor? Bankaları kısıtlıyorsun, reel sektör kurun sabit kalacağını öngörüyor, bir de içeride faizler daha yüksek geliyor. O nedenle dışarı yönlendiriyorsun" açıklaması yaptı.

Piyasalar ABD-İran görüşmelerini yakından takip ediyor. Müzakerelerin piyasalara etkisini yorumlayan Eğilmez, "Petrolden aleyhimize etki ediyor. Çözüme varılırsa hızla düşer. Altın, gümüş ve değerli maden fiyatları güvenli liman talebiyle artıyor. Venezuela Rusya uzak. İran çok yakın. Rusya da işin içinde, Çin de işin içinde. İran tahmin edilmesi kolay bir ülke değil" dedi.