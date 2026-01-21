Eğilmez: Bu önlemler alınırsa 2 yılda bütçe açığı yüzde 1'in altına inebilir

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez, 2025 bütçesinin beklenene göre iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Benim özel olarak baktığım bir şey var. Vergi gelirleri faiz dışı giderlerin ne kadarını karşılıyor. Faiz olmasaydı, biz vergi dışında gelirimiz de olmasaydı sadece klasik vergi gelirleriyle giderlerin ne kadarını karşıyabilirdik diye bakıyroum. Yüzde 88'e yakın daha iyi, geçen sene yüzde 76,8'di. Bizim finanse ettiğimiz şey bütçe açığı değil, nakit açığı. Salt bütçeye bakınca olumlu görünüyor. Kayıt dışıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışması var, altında bir hamle var. Bir sürü şeyi kayda almaya çalışıyor sistem. Bunlar olursa bütçede gelirleri artıracak nitelikte. Kayıt dışılığı önleyecek önlemleri geliştirirlerse bütçe açığı/milli gelir oranı iki yıl içinde yüzde 1'lerin altına inebilir. Kayıt dışı en kaba hesapla yüzde 27. Türkiye en yükseklerden biri. Bunun hepsi vergi dışı değildir."

Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu toplantılarını değerlendiren Eğilmez, "Davos bana dünyanın önde gelen iş insanlarının siyasetçilerinin buluştuğu dünya sorunlarına çözüm arandığı bir toplantıyı anlatıyor. IMF toplantıları daha kısıtlı konular, bu biraz daha geniş konuları kapsayan geniş kapsamlı bir forum" dedi.

Forumdaki küresel riskler raporuyla ilgili konuşan Eğilmez şunları söyledi: "Birinci risk olarak jeo-ekonomik çatışmaya dikkat çekiyorlar. İkincisi yanlış bilgi ve dezenformasyon. Toplumsal kutuplaşma çok önemli risklerden biri bu. Ondan sonrakiler biraz daha arka sıralarda gelen devletler arası silahlı çatışma var. Uzun vadeli bakıldığında 10 yıllık olarak bunların içinde yanlış bilgi ve dezenformasyon yine var. Bu riskler Trump'la birlikte zirve yapmış görünüyor."

"Krizleri absorbe etme esnekliği büyüdü"

Gelişen ülkelerin jeopolitik risklerin dışında kaldığını belirten Eğilmez, "Venezuela'daki olay çok büyük bir etki yaratmıyor gelişmekte olan ülkeler üzerinde. Bunun bir nedeni gerçekten bunlar olayın biraz dışındalar. Dünya bu tür işlere çok alıştı. 2008 krizi, pandemi yaşandı. Eskiden krizler daha uzun vadeli geliyordu. Dünya çoklu ve devamlı kriz olayına alıştı. Piyasalar bir gün dalgalanıyor, ikinci gün konuşuluyor gidiyor. Yatırım araçları çok çeşitlendi. Singapur'da olay çıksa Türkiye'ye dönüyorlar. Dünyanın krizleri absorbe etme esnekliği çok daha büyüdü" ifadelerini kullandı.