Eğilmez "çok parlak durumda değiliz" diyerek uyardı: Bu etki zaman içinde eriyecek!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi. Enflasyon raporundaki çıktı açığı tahminlerine ilişkin konuşan Eğilmez "Uzun yıllar büyüme ortalamamız yüzde 5. Bunun altında kalırsak bize çıktığı açığını gösterir. Yüzde 3'lerde büyüme 2 puan çıktı açığıyla karşı karşıyayız. Çıktı açığı büyüyor demek büyüme biraz daha azalacak demek" dedi.

"Çok parlak durumda değiliz"

Bütçe verilerini değerlendiren Eğilmez şunları kaydetti: "Bütçeye bakınca ocak-nisan itibarıyla dengemiz 759 milyar TL açık verdi. Geçen yılın tamamında 1,8 trilyon açık var. Faiz dışı dengenin fazla vermesi iyi bir şey. Bunu nakit dengesi ile kıyaslarsak, nakit dengesine göre daha iyi durumda bütçe. Değişimlere bakınca ilk 4 ayda bütçe giderleri yüzde 40 artmış enflasyonun üzerinde. Faiz hariç giderler yüzde 36,6 artmış. Faiz giderleri yüzde 56,5 artmış. Gelirler çok daha umut verici, giderlerden daha fazla artıyor. Gelir vergisi yüzde 62 artmış. Dahilde alınan KDV yüzde 47,6 artmış. İthalde alınan KDV yüzde 31 düşmüş. Bu üretimde bazı sıkıntılar yaşadığımızı gösteriyor. Sanayi üretimiyle tutarlı görünüyor. Bütçe kötü değil ama geçen yıla göre çok da parlak durumda değiliz."

"Kurumlar vergisi etkisi zaman içinde eriyecek"

Kurumlar vergisi tahsilatına dikkat çeken Eğilmez, "2025'in ilk 4 ayında kurumlar vergisi tahsilatı 53,5 milyar lira, bu sene 446 milyar lira. Yüzde 734 artış var, bütçede bunun çok etkisi var. Bu zaman içinde eriyecek esas vergi gelirleri ne kadar artıyor o zaman göreceğiz" dedi.

Eğilmez, enflasyonun düşürülmesiyle bütçede faizin yükünün de ortadan kalkacağını söyledi.

"ABD ve Türkiye'de gelir dağılımı bozuk"

Gelir dağılımına yönelik değerlendirme yapan Eğilmez şöyle konuştu:

"Gini katsayısında kabaca 0,33 gibi dünya ortalaması. Çok kötü değil, çok iyi de değil. Bu civardaysan ortalamayı yakaladın demektir. Kolombiya ve Güney Afrika 0,54 çıkıyor. Bu oldukça bozuk bir gelir dağılımına işaret ediyor. Belarus ve Slovakya 0,24 ile en iyiler. Türkiye 0,44. Bozuk bir gelir dağılımı demek. 40'ın altına pek inmiyoruz. 0,40-0,45 arasında gidiyoruz. ABD de 0,42. Çin mesela 0,36. En iyi durumda olanlar Kuzey Avrupa ülkeleri. Bunlar kadar iyi olan eski Sosyalist ülkeler. Satın alma gücü paritesine göre 197 ekomoniye bakıyor IMF. 43 gelişmiş ekonomi gelirin yüzde 40'ını alıyor. Nüfus da yüzde 14. Buna karşın nüfusun yüzde 86'sı gelirin yüzde 60'ını alıyor. Burada da adaletsizlik var. Satın alma gücü paritesi tam gerçeği ölçmüyor."