Eğilmez uyardı: Eğer bu 6 madde yapılmazsa ekonomik kazanımlar kalıcı olmayacak!

Hazine eski Müsteşarı ve iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, "Kendime Yazılar" adlı bloğunda yayımladığı "2025 Yılı Değerlendirmesi" başlıklı yazısında Türkiye’nin bir yıllık karnesini ekonomi ve sosyal göstergeler üzerinden mercek altına aldı. Eğilmez, 2021-2023 dönemindeki "popülist politikaların" yarattığı tahribatın 2025 yılında kısmen onarıldığını ancak sosyal alanlarda durumun tam tersi bir seyir izlediğini vurguladı.

"2021’de başlayan yanlış politikanın toparlanması ancak 2025’te gerçekleşti"

Analizinde 2024 ve 2025 verilerini karşılaştırmalı bir tablo ile sunan Eğilmez, Türkiye ekonomisindeki makro dengelerin bir önceki yıla göre daha başarılı olduğunu ifade etti.

Eğilmez, "2021 yılının Eylül ayında başlayan ve 2023 yılının ortasına kadar devam eden yanlış ekonomi politikasının alt üst ettiği ekonominin toparlanması ancak 2025 yılında gerçekleşebildi" değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe açığındaki azalma ve TCMB brüt rezervlerindeki artışı "olumlu gelişmeler" olarak nitelendiren Eğilmez, büyümenin potansiyel olan yüzde 4,9'un altında kaldığını ve enflasyonun hala çok yüksek seviyelerde seyrettiğini hatırlattı.

"Toparlanmanın faturası dar gelirliye kesildi"

Ekonomik iyileşmenin toplumsal maliyetine dikkat çeken Eğilmez, bu başarının "bazı kesimlerde ciddi sıkıntılar yaratarak" ortaya çıktığının altını çizdi.

Eğilmez, tarım sektöründeki küçülmeye ve dar gelirlilerin durumuna yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Tarım kesimindeki ciddi küçülme, tarımsal ve hayvansal üretimdeki kayıplar, asgari ücretlilerin ve emeklilerin durumunun kötüleşmesi, sanayi kesiminde, özellikle tekstilde yaşanan sıkıntılar, konut fiyatlarında ve kiralarında ortaya çıkan büyük ve anlamsız arışlar bunların bir bölümü. Ne var ki 2021 yılında başlayan ve yaklaşık yaklaşık iki yıl süren popülist ekonomi politikasının bu tür sıkıntılara yol açmadan normale dönüştürülmesi öyle kolay olmuyor."

Eğilmez ayrıca, Euro/Dolar paritesinin 1,17 seviyesine yükselmesinin, ihracatçıların ve turizmcilerin maliyet baskısını bir nebze olsun hafiflettiğini belirtti.

Ekonomideki görece iyileşmenin sosyal alanlara yansımadığını belirten Eğilmez, World Justice Project (Dünya Adalet Projesi) verilerine atıfta bulundu. Türkiye’nin 143 ülke arasındaki yerini inceleyen Eğilmez, "Türkiye; hukukun üstünlüğünden yolsuzluğa, temel haklara saygıdan adalet uygulamalarına kadar tüm sosyal alanlarda 2025 yılında daha da geriye gitmiş görünüyor" uyarısında bulundu.

Eğilmez'den 6 maddelik reçete

Eğilmez, ekonomik kazanımların sürdürülebilir olması için sosyal alandaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak çözüm önerilerini sıraladı:

1 - Hukukun üstünlüğünün, yargının bağımsızlığının hiç zaman geçirmeden sağlanması.

2 - Yasama, yürütme ve yargı erkinin birbirinden tümüyle ayrılmasına dayalı demokratik yapının yerleştirilmesi.

3 - Düşük ücretlilerin durumunun düzeltilmesi.

4 - Giderek yetersiz hale gelen tarım ve hayvancılık sektörü için yeni ve kapsamlı destekleri içirecek bir programın acilen yürürlüğe konulması.

5 - Dünyayla rekabet edemez duruma gelmekte olan tekstil sanayisinde doğru teşvik politikalarıyla marka yaratmaya girişilmesi.

6 - Daha önce birçok yazımda ve kitabımda ayrıntılarını sunduğum yapısal reformların hızla yapılması.

Eğilmez, yazısını "Eğer sosyal alanda ortaya çıkan bu eksikleri tamamlayamazsak ekonomik alanda çeşitli kesimlerin fedakârlığa itilmesiyle elde edilen olumlu gelişmelerin sürdürülmesi de mümkün olmayacak." uyarısıyla tamamladı.