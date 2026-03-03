Eğilmez ve Kara’dan kritik yorumlar: Petrol şokunun enflasyona etkisi!

Türkiye’nin önde gelen iki önemli iktisatçısı Mahfi Eğilmez ve Prof. Dr. Ali Hakan Kara, petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek enflasyona etkisini değerlendirdi.

ABD ve İsrail’in hafta sonu İran’a yönelik başlattıkları saldırılar ve İran’ın da verdiği karşılıklarla Orta Doğu’da yeniden yükselen tansiyon petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Hafta sonuna 70 dolar seviyelerinde giren Brent petrol varil fiyatı başlayan çatışmalarla 81 doların üzerinde işlem görüyor.

Enflasyon üzerinde önemli etkileri olan petrol fiyatlarındaki yükselişe yönelik iki önemli iktisatçı da değerlendirmelerde bulundu.

TCMB, jeopolitik risklerin yumuşayacağını öngörmüştü

Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, TCMB’nin 12 Şubat’ta yaptığı yılın ilk Enflasyon raporu sunumunda petrol beklentilerine işaret ederek şunları ifade etti:

“TCMB 15 gün önce yayınladığı Enflasyon Raporunda önümüzdeki dönemde jeopolitik risklerin yumuşayacağını öngörerek OVP'deki 65 dolarlık petrol fiyatı tahminini varil başına 60,9 dolara düşürmüştü. Bugün itibarıyla Brent petrolün varili 79 dolardan işlem görüyor.”

“Akaryakıt fiyatındaki artış ilk gıda fiyatlarını vurur”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, enflasyona yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in değerlendirmesini alıntılayarak, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyondaki etkisine yönelik şu değerlendirmede bulundu:

“Akaryakıt fiyatındaki artış ilk gıda fiyatlarını vurur. Petrolde sert fakat geçici artışların yurtiçi akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlamak için geçici vergi ayarlamaları yapmak, tam da bu dönemler için üretilmiş bir mekanizmadır. Kısa sürede devreye alınması faydalı olur.”