  3. Eğitim masrafları ile ilgili çarpıcı rapor! Okul çantasını doldurmanın maliyeti yüzde 60 arttı
Eğitim Sen’in hazırladığı rapora göre, 2025-2026 eğitim yılında kırtasiye masrafları yüzde 60’ın üzerinde zamlandı. İlkokul çantası 3 bin 800 TL'ye, lise çantası ise 5 bin 800 TL’ye doluyor. Raporda dar gelirli ailelerin eğitim eşitsizliğiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Okula dönüş masrafları ailelerin belini büküyor. Eğitim Sen, kırtasiye fiyatlarının fahiş artışını raporladı. Yeni dönemde maliyetler hem eğitimi hem de aileleri tehdit ediyor.

Okul çantasını doldurmanın maliyeti yüzde 60 arttı

Okullarda yeni öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Eğitim Sen hazırladığı raporla kırtasiye masraflarındaki artışı gözler önüne serdi. Rapora göre ilkokul öğrencisinin çantası ortalama 2 bin 800 ila 3 bin 800 TL’ye dolarken ortaokul ve lise öğrencilerinin çantası ise 4 bin ila 5 bin 800 liraya dolduğu belirtildi. Raporda bu rakamların, dar gelirli ailelerin çocukları açısından eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştirdiği ifade edildi.

Eğitim masrafları ile ilgili çarpıcı rapor! Okul çantasını doldurmanın maliyeti yüzde 60 arttı - Resim : 1

Eğitim giderleri ailelerin bütçesine yük getiriyor

Son yıllarda derinleşen ekonomik krizin eğitim giderlerini de katladığı ifade edilen raporda “Kayıt ücretleri, zorunlu bağış, okul kıyafetleri, servis ücretleri ve kırtasiye ürünlerine gelen zamlar, ailelerin bütçesinde büyük yükler getirmektedir” denildi.

Eğitim masrafları ile ilgili çarpıcı rapor! Okul çantasını doldurmanın maliyeti yüzde 60 arttı - Resim : 2

“Eğitimde eşitsizlikler derinleşecek”

Eğitim masraflarındaki ortalama artışın yüzde 60’ın üzerinde olduğuna işaret edilen raporda şöyle denildi: 

 “En temel okul ihtiyaçlarının dahi fahiş fiyatlara ulaşması, çocukların eğitim hakkını fiilen tehdit eder hale gelmiştir. Bu nedenle kırtasiye, okul çantası ve diğer eğitim giderleri konusunda kamusal destek sağlanmalıdır. Aksi halde eğitimde var olan eşitsizlikler daha da derinleşecek, çocuk ve gençlerin geleceği tamamen piyasaya teslim edilmiş olacaktır.”

