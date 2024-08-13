Eğitim ve çalışma hayatında olmayan gençler aile evinden ayrılamıyor

OECD ülkelerinde, 20-29 yaş aralığında gençlerin aile evinden ayrılma oranının giderek azaldığı görüldü. 2006-2022 yılları karşılaştırmasına bakıldığında 2006 yılında OECD ülkelerinde ortalama yüzde 45 oranında genç ailesiyle yaşarken, 2022 yılında bu oran yüzde 50’ye yükseldi.

Türkiye, ortalama üstünde kalırken, en yüksek oran Kore’de görüldü

2006 yılında ailesiyle yaşayan 20-29 yaş aralığında genç oranı Kore’de yüzde 79 olurken, 2022 yılında bu oran yüzde 81’e çıktı.

Kore’yi yüzde 66’dan yüzde 80’e çıkan İtalya takip ederken, yine 2006 yılında yüzde 66’dan 2022 yılında yüzde 78’e çıkan Yunanistan ailesiyle yaşayan gençlerin yüksek oranda olduğu ülkelerde üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’de (turuncu) 2006 yılında 20-29 yaş aralığında ailesiyle yaşayan gençlerin oranı yüzde 42 olurken, 2022 yılında bu oran yüzde 56’ya çıktı.

2006-2022 yılları arasında gençlerin aile evinde kaldığı ülkelerden en büyük artış İrlanda’da olurken, Fransa, Kanada ve Türkiye sırasıyla onu izledi.

Gerileyenler de oldu

OECD ülkeleri içinde 2006 ila 2022 yıllar karşılaştırmasında ailesiyle yaşayan gençlerin oranında gerileyen ülkeler de oldu.

2006 yılında ailesiyle yaşayan 20-29 yaş aralığındaki genç oranı Almanya ve Estonya’da yüzde oranında gerilerken, Meksika, Avusturya, Slovenya, ABD, Finlandiya ve Danimarka’da da bu oran azalış gösterdi.

Ne eğitimde ne istihdamda

Gençlerin özellikle 2022 sonrası dünyada yaşanan enflasyonist ortamda, önceki kuşakların gelir seviyesi erişmediği sıklıkla görülürken ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı da bu durumun bir etkeni olarak göze çarptı.

2022 yılı verilerine göre, 15-29 yaş aralığında ne eğitimde ne de istihdamda yer alan genç oranı en yüksek Türkiye’de oldu. OECD ülkeleri içinde Türkiye’de bu oran yüzde 27,93 oranında birinci sırada yer aldı.

Türkiye’yi yüzde 22,93 ile İtalya izlerken, onu da yüzde 19,48 oranında Meksika izledi. OECD ülkelerinde eğitim ve istihdamda yer almayan gençlerin ortalaması yüzde 12,65 olurken, yüzde 4,52 ile Hollanda sonuncu sırada yer aldı.

Cinsiyet farkı yüksek

20-24 yaş aralığındaki gençlere bakıldığında da yüzde 33,29 ile Türkiye yine lider oldu. Kızlarda bu oran yüzde 45,25 ile yine Türkiye’de en yüksek olurken, genç kızların neredeyse yarısının ne eğitim gördüğü ne de çalıştığı görüldü.

20-24 yaş aralığında erkeklere bakıldığında yüzde 26,30 ile İtalya birinciliğe çıkarken, Türkiye’de 20-24 yaş aralığında eğitim görmeyen ve çalışmayan erkek oranı yüzde 21,59 ile ikinci sırada yer aldı.