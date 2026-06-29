Ehliyet alacak milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Direksiyon sınavında yeni dönem başlıyor

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ehliyet almak isteyen çalışanların karşılaştığı izin sorunlarına ilişkin bir tavsiye kararı aldı. Çok sayıda sürücü adayı, iş yerlerinden sınav için izin almakta zorlandıklarını belirterek sınavların akşam saatlerine alınmasını talep etti. Yapılan incelemenin ardından KDK, sınav takvimlerinde daha esnek bir düzenleme yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na resmi tavsiyede bulundu.

Çalışanlara kolaylık sağlanması gündemde

Mevcut durumda direksiyon sınavları gündüz belirli blok saatlerde gerçekleştiriliyor ve çalışan sürücü adayları izin konusunda sıkıntıya düşebiliyordu. Yeni öneri kapsamında, sınav parkurlarında yeterli aydınlatma ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması şartıyla akşam saatlerinde de direksiyon sınavlarının düzenlenebileceği ifade edildi. Bu sayede çalışan vatandaşlar, iş yerinden ayrılmak zorunda kalmadan ehliyet sınavına katılabilecekler.

Direksiyon sınavlarında esnek saat önerisi

KDK’nın tavsiyesi yalnızca sürücü adaylarının değil, sürücü kursu işletmecilerinin de dikkatini çekti. Sektör temsilcileri, değişikliğin kurslardaki hafta sonu yoğunluğunu dengeleyebileceği ve daha çok adayın uygun saatlerde sınava girebilmesine olanak tanıyacağı görüşünde.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, KDK’nın önerisini önümüzdeki dönemde sürücü kursları yönetmeliğine entegre etmesi ve sınav takvimini yeniden düzenlemesi bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ehliyetin pratik safhası, çalışanlar için çok daha erişilebilir bir hale gelecek.