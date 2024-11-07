Ehliyet alacaklar dikkat! Büyük zam yolda: Kayıt için son iki ay
Yeni yılda ehliyet alma maliyetleri ve ehliyetsiz trafiğe çıkma cezaları ciddi şekilde artacak! Trafiğe çıkmak isteyenlerin ehliyet almak için yaklaşık 30 bin TL harcama yapması gerekecek. Öte yandan, bu masraftan kaçınarak ehliyetsiz araç kullananlar ise 18 bin TL’den fazla ceza ödemek durumunda kalacak.
2025'te ehliyet almak isteyenleri önemli zamlar bekliyor. Sürücü kursu ücretlerine yüzde 44 oranında zam yapılması planlanırken, harç bedelleri de aynı oranda artacak. Şu an 5.168 TL olan ehliyet kart bedeli, yeni yılda 7.441 TL’ye çıkacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Sürücü Kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir, “Kayıt için son iki ay. Yeni yılda kurs ve toplam masraf 30 bin TL'yi aşacak. Başvurularınızı 31 Aralık’a bırakmayın, en geç 10 Aralık’a kadar tamamlayın,” diyerek ehliyet almak isteyenleri uyardı.
Cezası 18 bin lirayı aşıyor
Ehliyetini yeni alacak olanlar aciliyetle kayıt yaptırmayı düşünürken, erken davrananlar zamdan etkilenmedikleri için şanslı hissediyor. Ayrıca, 2025’te ehliyetsiz araç kullanma cezası da 18.679 TL’ye çıkacak ve sürücülerin dikkatini çekiyor.