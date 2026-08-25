Ehliyet almak cep yakıyor: Maliyet 35 bin 619 TL’ye ulaştı

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Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, yaklaşık 2,5-3 ay süren eğitim ve sınav aşamalarından geçiyor. Bu süreçte sınavların tekrarlanması, toplam maliyetin daha da artmasına neden oluyor. Tüm sınavları ilk girişte başarıyla tamamlayan bir adayın ehliyet sahibi olabilmek için ödeyeceği toplam tutar 35 bin 619 TL'ye kadar çıkıyor.

Ehliyet almak isteyenler öncelikle sürücü kursuna kayıt yaptırıyor. Güncel kurs ücreti 23 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor. Ardından adaylara 34 saat teorik eğitim veriliyor. Bu eğitimin tamamlanmasıyla sınav süreci başlıyor. Teorik sınav için ayrıca 1.250 TL ödeniyor. Direksiyon sınavının ücreti ise 2 bin TL olarak uygulanıyor.

Ehliyet almanın toplam maliyeti belli oldu

Sınavlarda başarılı olmak maliyetlerin sona erdiği anlamına gelmiyor. Adayların ehliyetlerini çıkarabilmesi için devlet harcını da ödemesi gerekiyor.

Bu kapsamda ehliyet için 8 bin 869 TL harç ödeniyor. Böylece kurs, sınav ve harç ücretleri tek faturada birleşiyor. 23 bin 500 TL kurs ücretiyle birlikte toplam maliyet 35 bin 619 TL’yi buluyor.

34 saat teorik, 16 saat direksiyon eğitimi

Sürücü adaylarını 2,5 ila 3 aylık bir süreç bekliyor. İlk olarak 34 saatlik teorik eğitim tamamlanıyor. Ardından adaylar teorik sınava giriyor. Başarılı olan adaylar direksiyon eğitimine geçiyor. Bu aşamada toplam 16 saatlik uygulamalı eğitim veriliyor. Sonrasında ise direksiyon sınavının başarıyla tamamlanması gerekiyor.

Her tekrar masrafı artırıyor

35 bin 619 TL’lik hesap, sınavların ilk denemede geçilmesi halinde geçerli. Dolayısıyla sınavın tekrarlanması adayın cebinden çıkacak parayı artırıyor. Özellikle direksiyon sınavındaki tekrarlar ek maliyet oluşturuyor.

Kurs fiyatlarındaki yükselişte işletme giderleri de etkili oluyor. Akaryakıt ve araç bakım maliyetlerindeki artış öne çıkıyor.