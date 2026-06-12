Ehliyet ücretlerinde yükseliş: Toplam maliyet rekor seviyeye ulaştı

Sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar, giderek artan maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Sürücü kursu ücretlerinden sınav ve harç ödemelerine, sağlık raporundan ehliyet kartı bedeline kadar birçok kalem, özellikle B sınıfı ehliyet almak isteyenler için toplam maliyeti önemli ölçüde yükseltiyor.

Ehliyet başvurusu için en yüksek gider, sürücü kursu ücretlerinden kaynaklanıyor. Mevcut durumda devlet tarafından belirlenen taban fiyatın yaklaşık 20 bin lira seviyesinde olduğu belirtiliyor. Ancak bazı sürücü kurslarında bu rakamın daha yüksek tutarlarla karşılaşmak mümkün.

Kurslara kayıt işleminin ardından masraflar bitmiyor. Adaylar, teorik (e-sınav) ve direksiyon sınavı için ayrı harçlar ödemek zorunda. Bu ücretler, genel toplamı yukarı taşıyan önemli kalemler olarak öne çıkıyor.

Ehliyet maliyeti yükseliyor

Sınav sürecinde ilk denemede başarısız olunması durumunda ise maliyetler daha da artıyor. Her bir sınavın tekrarında ayrı ücret ödemesi yapan adaylar, özellikle direksiyon sınavını geçemeyenler için ilave direksiyon derslerine de ihtiyaç duyabiliyor. Bu durum, sadece zorunlu harcama kalemlerini değil, aynı zamanda kurs süresini de uzatabiliyor.

Tüm harcamalar toplandığında, kurs ücreti, sınav harçları, ehliyet kartı bedeli, sağlık raporu ve diğer zorunlu ödemelerle birlikte B sınıfı ehliyet için cepten çıkan toplam miktar yaklaşık 35 bin lirayı buluyor. Üstelik bu tutar, tüm sınavların ilk aşamada başarıyla geçilmesi halinde geçerli. Sınavları tekrarlama gereği doğarsa, toplam maliyet daha da yükseliyor.