Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor

Türkiye genelinde sürücüleri ilgilendiren yeni düzenlemeler için hazırlıklar sürüyor. Özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumları ve araç kullanma yeterliliklerinin daha düzenli şekilde denetlenmesi hedeflenirken, ehliyet yenileme süreçlerinde de kapsamlı değişikliklerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Yeni uygulamalarla birlikte sürücü değerlendirme kriterlerinin daha sıkı hale gelmesi bekleniyor.

Ticari araç kullanımında yeni yaş ve belge dönemi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde gerçekleşen güncellemeler, ticari taşımada direksiyon başına geçecekler için yeni yaş ve yeterlilik kuralları getirdi. Büyük otobüs kullanan şoförlerin en az 26 yaşında olması kuralı halen geçerliliğini korurken, ticari amaçla araç kullananların 66 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Aralık 2023’te alınan geçici bir kararla, sürücü ihtiyacının arttığı dönemde bu üst yaş sınırı 69’a çekilmişti. Salgın sonrası artan lojistik hareketi ve 6 Şubat’taki depremler nedeniyle uygulamanın süresi de bir süre daha uzatılmıştı. Geçici süre boyunca, 68 yaşını tamamlayan ve 69 yaşını dolduranların ticari araç kullanmasının mümkün olmayacağı duyurulmuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte, ticari araç sürücülerinin ayrıca mesleki yeterlilik belgelerini de bulundurması zorunlu hale getirildi. Bu şekilde hem kamu güvenliğinin hem de yol güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

80 yaş üstü sürücüler için ehliyet yenileme süresi değişiyor

65 yaşını geçen sürücülerin her üç yılda bir, 80 yaşın üstündeki sürücülerin ise iki yılda bir sağlık raporu edinerek ehliyetlerini yenilemeleri gerekecek. Gazete Pencere'nin haberine göre söz konusu uygulama, yaşlı sürücülerin hem kendi hem de başka yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde ilgili kurumlar tarafından uygulamanın ayrıntılarına dair ek açıklamalar yapılması bekleniyor. Vatandaşların zamanında sağlık kontrollerinden geçerek ehliyetlerini yenilemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için uyarı yapıldı.