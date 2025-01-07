EİB Başkanı Eskinazi: Üye firmaların geçen yılki ihracatı 18,4 milyar dolara ulaştı

Eskinazi, EİB Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, birliklerinin geçen yılki performansını ve 2025 yılı için öngörülerini değerlendirdi.

Geçen yıl ihracatlarında tarım ve maden sektörlerinin başarılarının bulunduğunu ifade eden Eskinazi, "Geçen yıl ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 18,4 milyar dolar oldu. 2024 sanayi ihracatımız 9,5 milyar dolar, tarım ürünleri ihracatımız yüzde 4 artışla 7,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Madencilik ihracatımız yüzde 23 artışla 1,3 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl 216 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirirken 111'ine ihracatımızı artırdık." dedi.

Jak Eskinazi, geçen yıl ABD'ye yüzde 8 ve İngiltere'ye ise yüzde 7 oranında ihracatlarını arttırdıklarını ve ihracatlarının büyük çoğunluğunu 9,3 milyar dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yaptıklarını dile getirdi.

"Ülkemizin en önemli ekonomik sorunu yüksek enflasyon"

İzmir'in geçen yıl 23,8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla dış satım yapan 3. ili olduğuna dikkati çeken Eskinazi, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Bu küçük de olsa bizlerde bir moral etkisi yarattı. Ülkemizin en önemli ekonomik sorunu yüksek enflasyon. 2025 yılından itibaren faiz indirimleriyle ihracatçının finansmana erişebildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. 2025 yılındaki ve önümüzdeki senelerdeki stratejik başlık yapay zeka. 2030 yılı tahminine göre yapay zeka, dünya ekonomisine 15,7 trilyon dolarlık katkı sunacak. 2025 zor bir yıl olacak ancak dayanışma ve akılcı stratejilerle yolumuza devam etmeliyiz."