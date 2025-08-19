  1. Ekonomim
  3. Ejder meyvesinde bereketli hasat sevinci
Samsun’un Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek’in ürettiği ejder meyvesinde hasat dönemi başladı.

Çarşamba’nın Yukarı Donurlu Mahallesi’nde 480 metrekarelik alanda tropikal ejder meyvesi yetiştiren Neşe Özbek, bu yıl kış mevsiminin zorlu geçmesine rağmen 500-600 kilo civarında ürün beklediklerini söyledi. Sobayla ısı sağladıklarını ve dumanlama yöntemiyle dondan zarar görmeden sezonu açtıklarını belirten Özbek, "Bu yıl beklediğimiz hasadı aldık. Hiçbir zayiat yaşamadık" dedi.

Ejder meyvesinde verimi korumanın sırrı: Sıcaklık dengesi

Ejder meyvesinin sıcak iklimi sevdiğini, aşırı soğukların ve yüksek sıcaklıkların bitkiyi strese sokarak tomurcuk oluşumunu engellediğini ifade eden Özbek, "Yazın gölgeleme, kışın ise ısıtma ve koruma tedbirleriyle yetiştiriciliği sürdürüyoruz. Ortam sıcaklığının sıfırın altına düşmemesi için gayret ettik" diye konuştu.

Geçen yıllarda üreticilere zarar veren kahverengi kokarca böceğinin bu sezon ilaçlama sayesinde etkili olmadığını aktaran Özbek, "Bu yaz meyvelerimizde hiçbir zarar oluşmadı" ifadelerini kullandı.

"Satış fiyatı 250 TL"

Çarşamba Ovası’nda ilk defa ejder meyvesi yetiştiren Özbek, başlangıçta çevreden olumsuz tepkiler aldığını ancak ürünlerin verimli çıkmasıyla yoğun ilgi görmeye başladığını söyledi. Serasını büyütmeyi hedeflediğini dile getiren Özbek, "Meyvemiz insan sağlığı için de oldukça faydalı. Tanıtmaktan mutluyum. Şu anda satış fiyatı 250 TL" dedi.

