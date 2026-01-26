“Ek hesap” limitlerine sınırlama bekleniyor

Son dönemde alım gücündeki düşüşle kredili mevduat hesaplarında (KMH) rekor artış görülüyor. Bu yükselişi engellemek için KMH’larda limit belirlemek için yeni kriterler getirilmesi öngörülüyor.

CNBC-e’den Hazal Ateş’in aktardığına göre, düzenleme mevcut hesapları etkilemeyecek, ilk defa hesap açacakların gelirine oranla KMH limitleri belirlenecek.

KMH limitinin gelirin 3 katını aşmaması seçeneği ön plana çıkıyor. Kamu bankaları da ilk evini alanlara kredi kolaylığı için çalışmaya başladı. 2 milyon liranın üzerinde kredi alamayanlar için limitler artırılacak.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında konuşuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında geçen hafta gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında konut kredilerindeki sınırlamalar, KMH, kredi kartları konusunda atılabilecek adımlar değerlendirildi. Son dönemde vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını karşıladığı ve bakiyesi 740 milyar lirayı geçen KMH konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. Son dönemde asgari ücretli çalışana gelirinin 10 katı kredili mevduat hesabı açan bankaların limit belirleme yetkisinde sınırlamaya gidilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yürütülen çalışmanın kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor. Belirlenen sınırlara uymayan bankalara yönelik cezai yaptırım söz konusu olacak.

İlk ev kredisine kolaylık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kullanmak isteyenlere kolaylık sağlayacak.

Konut kredilerinde alan genişleyecek. Dar gelirli vatandaşların konut erişiminde kredi kullanımı esnek hale gelecek. Yakın zamanda detaylar açıklanacak, Yüzde 1,20 faiz oranı olacak, 2 milyon liranın üzerinde kredi alamayanlar için limit artırılabilecek. Kampanyayı kamu bankaları başlatacak.

Daha uzun vadede, düşük faiz, uygun taksitlerle ödeme imkânı sunulacak. İlk defa ev alanlar yararlanabilecek. Kredi çekme şartlarına haiz olanlar kullanabilecek. Öncelikle kamu bankalarına başvuru yapılacak. Konut kredisi kullanma koşullarına sahipse kredi açılacak. Fahiş kira fiyatlarının da aşağı çekilmesi hedefleniyor