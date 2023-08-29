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Ek MTV için süre uzatıldı

Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

Haber Merkezi
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Ek MTV'nin birinci taksitinin ödeme süresi 6 Eylül'e kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin bir bilgilendirme yayımladı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır."

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