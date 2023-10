Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Takip Et

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ekimde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 13 bin 648 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 44 bin 573 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 17 bin 803 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,62 arttı. On aylık değişim oranı ise yüzde 68,30 oldu. Son on iki ay itibarıyla değişim oranı yüzde 84,29 şeklinde gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 99,96 olarak hesaplandı.

Makarna fiyatları yüzde 12 arttı

Araştırmaya göre, süt ve peynir fiyatları geçen ayki seviyesini korurken, yoğurt fiyatları yüzde 11 arttı.

Et fiyatlarında pek artış gözlemlenmedi. Geçen ay tezgahlarda 100 liradan satılan hamsi bu ay kısmi bir düşüşle 95 liradan satıldı. Tezgahlarda en çok talep gören deniz balıkları bu ay ortalama 178 liradan satılmaya devam etti.

Bakliyatta en yüksek artış kuru fasulyede görüldü. Kuru fasulye fiyatı geçen aya göre ortalama yüzde 24 artış gösterdi. Nohut fiyatları yüzde 10, yeşil mercimekte yüzde 15, kırmızı mercimekte yüzde 6 artış yaşandı.

Makarna fiyatları yüzde 12 artarken, pirinç, bulgur, un ve irmik fiyatları ise geçen aya göre sınırlı seviyede yükseldi.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 26 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 30 lira hesaplandı. Ayva ortalama 40 lira fiyatla tezgahlarda yerini alırken, bu ay en düşük fiyatlı meyve 20 lirayla mandalina oldu.

Geçen aya göre yağ fiyatlarında sınırlı seviyede artış yaşandı. Zeytinyağı ve tereyağı fiyatları ekimde yüzde 5 arttı. Ayçiçek yağı fiyatında ise yüzde 4'lük artış gözlemlendi.