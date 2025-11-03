  1. Ekonomim
Ekim ayı enflasyonu bugün açıklanacak: Beklentiler hangi yönde?

Ekim ayı enflasyonu bugün saat 10'da açıklanacak. Tahminler yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında bir oranın gelmesi yönünde.

Ekim ayı enflasyonu bugün açıklanacak: Beklentiler hangi yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da düzenlenecek toplantıyla açıklayacak.

Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyonun Ekim'de yüzde 2.69 artacağını tahmin ediyor. Ankete göre; eylül ayında yüzde 33.29 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.05'e düşmesi de beklentiler arasında.

Vergi, harç ve ceza zamları netleşecek

Öte yandan bugün enflasyon verileriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.

Enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın (TCMB) politikası için de pusula niteliğinde. TCMB son toplantısında 1 puanlık faiz indirimine gitse de enflasyonla mücadeleye ilişkin sıkı duruş mesajlarını korumuştu. 7 Kasım Cuma günü, yılın 4'üncü enflasyon raporu açıklanacak.

