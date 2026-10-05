Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 31,49 oldu.

Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 31,49 zam yapılacak.

Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 31,79 olarak gerçekleşmişti.

Son 12 aylık kira artış oranları şöyle:

Ekim 2025: Yüzde 38,36

Kasım 2025: Yüzde 37,15

Aralık 2025: Yüzde 35,91

Ocak 2026: Yüzde 34,88

Şubat 2026: Yüzde 33,98

Mart 2026: Yüzde 33,39

Nisan 2026: Yüzde 32,82

Mayıs 2026: Yüzde 32,43

Haziran 2026: Yüzde 32,24

Temmuz 2026: Yüzde 32,03

Ağustos 2026: Yüzde 31,90

Eylül 2026: Yüzde 31,79

Ekim 2026: Yüzde 31,49