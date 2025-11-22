Ekimde 10.505 şirket kuruldu

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 15,1 artarak 2 bin 668 olarak belirlendi. Eylülde 2 bin 336 şirket kapanmıştı.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8, kooperatif sayısı yüzde 39,8 azalırken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,2 artış kaydetti. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 10,2, kooperatif sayısında yüzde 9,9 artış olurken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,6 azalış kayıtlara geçti.

Ekimde kurulan 10 bin 647 şirket ve kooperatifin yüzde 88'ini limitet, yüzde 10,7'sini anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü kooperatifl er oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,6'sı Ankara ve yüzde 5,6'sı İzmir'de faaliyete geçti.

Ekimde kurulan 903 yabancı ortak sermayeli şirketin 33'ü İran, 16'sı Irak ortaklı oldu. Türkiye genelinde ocak-ekim dönemine ilişkin 10 ayda kurulan şirket sayısı ise yüzde 1,3 azalışla 91 bin 488'e geriledi.