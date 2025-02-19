  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. EKK, emekli bayram ikramiyesi zammını konuşacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı
Takip Et

EKK, emekli bayram ikramiyesi zammını konuşacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soruya, "Emekli zammı, EKK’da gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" yanıtını verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EKK, emekli bayram ikramiyesi zammını konuşacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yılmaz, 21 Şubat’ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı’nda gündeme gelecek konulara ilişkin konuştu.

Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soru üzerine "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil. Genel ekonomi politikaların konusudur. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" ifadelerini kullandı.

Ekonomi
Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde yüzde 35’lik azalma sağlandı
Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde yüzde 35’lik azalma sağlandı
ATO Başkanı Baran: Konut kampanyası ekonomiye katkı sağlayacak
Konut kampanyası ekonomiye katkı sağlayacak
Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına müdahale için kesimi artırdı!
Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına müdahale için kesimi artırdı!
SON DAKİKA... Emlak Konut'un konut kampanyasında ayrıntılar belli oldu: 3 farklı ödeme seçeneği
SON DAKİKA... SON DAKİKA...
Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 4 milyon 750 bin liraya kadar ceza
Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 4 milyon 750 bin liraya kadar ceza
Türkiye'de 10 yatırımcıdan 7’si borçlanarak yatırım yapıyor
Türkiye'de 10 yatırımcıdan 7’si borçlanarak yatırım yapıyor