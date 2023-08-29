EKK sonrası açıklama: Her alanda kapsamlı değişim öngörülüyor

ANKARA (EKONOMİ)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, OVP hazırlıkları ve temel makro ekonomik hedef ve tahminlerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, kapsamlı bir politika değişikliği olacağı belirtilerek “OVP (2024-2026) çalışmalarında gelinen son durum ile Programda yer alacak makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendirilmiştir. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform olmak üzere üç temel dayanağı bulunan OVP ile ülkemizin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedeflenmekte; bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülmektedir” denildi.

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