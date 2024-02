EKK toplantısı sona erdi: Toplumsal Yatırım Notu ve TROY mesajı

Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi.

Yapılan açıklamaya göre, toplantıda Orta Vadeli Program'da gelinen son nokta, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri, 'Toplumsal Yatırım Notu' ve TROY ile ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2024 yılının ikinci toplantısını bugün gerçekleştirmiştir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen; 11 ilimizi ve yaklaşık 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünü geride bıraktık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, tedavileri devam eden yaralılarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Deprem bölgesinde son bir yılda konut ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile ticari ve sosyal hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik her türlü çabayı sarf ediyoruz. Depremin yaralarının sarılması için gereken her türlü adımı atmaya devam edeceğiz.

Yaşanan büyük deprem felaketininin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi istikrarlı ve güçlü yapısını korumaktadır. Bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, kamu maliyesini güçlendirmeye, ithalata bağımlılığı azaltmaya ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen toplantıda görüşülen konular şunlardır:

* 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durum ele alınmıştır. Bu kapsamda; afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, işgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikli alanlarda atılan somut adımlar belirtilen takvim çerçevesinde ilerlemektedir. Reform niteliğinde düzenlemeleri içeren ve hayata geçirildiğinde ekonomik ve sosyal alanlarda yapısal iyileşmeleri sağlayarak kalkınma hızımızın artmasına önemli katkı sağlayacak tedbirlerden yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanması planlanan tüm adımlarda önemli bir mesafe kaydedilmiş olup, ilgili tüm kurumların etkin koordinasyon içinde atacakları adımlarla çeyrek sonunda tamamının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

* Sermaye piyasalarının derinliği ve etkinliğinin artırılarak kaynakların daha üretken alanlara yönelmesi amacıyla finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Bu çalışmalarla bireysel tasarrufların daha etkin kullanılması ve makro düzeyde tasarruf oranlarının artırılması amaçlanmaktadır.

* Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri’ne (YTAK) ilişkin mevcut durum değerlendirilmiştir. Büyük ilgi gören YTAK programı, önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürülecektir.

* Tasarrufların toplumun yararına olan ihracat, yatırım ve girişimcilik gibi öncelikli üretken alanlarda kullanılmasını sağlamak için bankalara verilmesi planlanan “Toplumsal Yatırım Notu” çalışmalarında gelinen son durum üzerinde durulmuştur.

* Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ne (TROY) ilişkin son dönem gelişmeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. TROY’un kullanımında düzenli bir artış gözlenmekte olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacaktır."