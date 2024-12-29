EKK toplantısı sonrası Cevdet Yılmaz'dan açıklama: Enflasyonda düşüş başladı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2024 yılının onuncu ve son toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

EKK toplantısına yönelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz X hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. 2023'te uygulamaya konulan ekonomi programının koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü belirten Yılmaz'ın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2024 yılının onuncu ve son toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleşmiştir.

Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerin devam ettiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve belirsizliklerin sürdüğü bir yılı geride bırakıyoruz.

Bu küresel konjonktürde 2023 yılında uygulamaya başladığımız ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz.

"Enflasyonda düşüş başladı"

Program sayesinde: Enflasyonda düşüş başladı. Ekonomide yeniden dengelenme sağlandı, cari açık önemli ölçüde azaldı. İşsizlik oranı tek haneli seyrederken istihdam, tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Uluslararası rezervler rekor seviyeye yükseldi. Ülke risk primi düştü, dış borçlanma maliyetleri geriledi, bankaların ve reel sektörün daha uygun koşullarla dış finansmana erişimi arttı. Makro finansal istikrar güçlendi. Türk lirasına güven pekiştirildi. Deprem yaraları sarılırken bütçe açığı azaldı, mali disiplin güçlendi. Ülkemizin gri listeden çıkma süreci tamamlandı.

Ülkemiz 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe birden kredi notu artırımı alan tek ülke oldu. Tüm bu kazanımlar sayesinde programımızın iki önemli hedefi olan fiyat istikrarının tesisi ve yapısal dönüşümü hızlandırmak için sağlam bir zemin oluşturduk. Yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçirmeye devam ediyoruz.

"GAP, yarattığı refahla ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir bölgesel programdır"

Ülkemizin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini daha da artırmak için bölgesel kalkınma olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu amaçla uygulayacağımız kalkınma politikalarıyla bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak sosyal refahın tüm ülkeye daha dengeli yayılmasını ve bölgelerin potansiyellerini en üst seviyede kullanmalarını hedefliyoruz. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) yarattığı refahla ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir bölgesel programdır. Bugün açıkladığımız yeni GAP Eylem Planı ile bölgede tarımsal sulama yatırımları tamamlanacak, akıllı tarım uygulamalarına geçilecek, kırsal ekonomiler çeşitlendirilecek, turizm odaklı büyüme sağlanacak, emek yoğun sektörlerde yatırımlar teşvik edilecektir. Önümüzdeki dönemde başta ulaşım, sanayi, turizm ve lojistik sektörlerinde olmak üzere bölgesel kalkınma programlarını bütüncül bir bakış açısı ve ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz.

"Suriye'de yaşanan son gelişmelerin izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır"

Bu minvalde EKK toplantısında görüşülen temel hususlar şunlardır: Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerimizin küresel rekabet gücünün artırılmasını, bölgelerarası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alınmıştır. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacak, yatırım, üretim ve İstihdamı artıracak proje konuları değerlendirilmiş, bu kapsamda atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. GAP bölgesindeki sulama yatırımlarındaki mevcut durum gözden geçirilmiş, önümüzdeki süreçte sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak ve bölge kalkınmasında tarımın itici güç olmasını sağlayacak tedbirler değerlendirilmiştir. Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadele kapsamında gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulanmış, kamu yatırım öncelikleri başta olmak üzere bu alanda atılacak adımlar ele alınmıştır. Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır."