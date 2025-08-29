EKK'dan yeni OVP vurgusu: Güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız

Beştepe'deki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının ele alındığı toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada yeni OVP döneminde de enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceği ve mali disiplinden taviz verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine uygun, güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız" denildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki yıldır kararlılıkla uyguladığımız program ile makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Küresel belirsizliklerin ve korumacı politikaların arttığı bu dönemde makro finansal istikrarımız güçlenmiş ve ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur. Programın olumlu etkileri birçok alanda somut şekilde görülmektedir;

Enflasyonla mücadelede attığımız güçlü ve koordineli adımlar sayesinde, 2025 yılı Temmuz ayında yıllık enflasyon geçen yıl Mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azalmıştır.

Büyüme daha dengeli bir yapıya kavuşurken, istihdam artmış ve işsizlik oranı 7 aydır tek haneli seviyelerdedir.

Küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklere rağmen ihracat tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştır.

İhracat ve turizmdeki olumlu performansın katkısıyla cari açığın milli gelire oranı sürdürülebilir seviyelere gerilemiştir.

Uluslararası rezervler artmış ve ülke riski primi azalmıştır.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona ermiştir.

Bütçe açığının milli gelire oranı azalmış ve mali disiplin güçlendirilmiştir.

Bu kazanımlar programımızın etkinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Program kapsamında, para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformlar, kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirilmeye devam etmektedir.

"OVP çalışmaları ayrıntılı değerlendirildi"

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları, geçmiş yıllarda olduğu gibi, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütülmektedir. Yapılan istişarelerle ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine uygun, güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız. Bu gelişmeler ışığında gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantıda;

OVP (2026-2028) çalışmalarında gelinen son durum ele alınmış; temel politika hedefleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edilmiştir. Bu doğrultuda; makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, sanayide yapısal dönüşüm ile yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik atılacak adımlar kapsamlı şekilde gözden geçirilmiştir.

"Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürülecek"

Uyguladığımız ekonomi programının nihai hedefi yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlayarak toplumsal refahı artırmaktır. Bunun en önemli ön koşulu ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesisidir. OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde ettiğimiz kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla katma değerli yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz."