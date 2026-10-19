EKK'den sorunlu fonlarda ödeme takvimine ilişkin mesaj

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Ekonomi Koordinasyon Kurulunun (EKK) 2026 yılı sekizinci toplantısında, beşeri sermayenin geliştirilmesi, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik politikalar, ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar ve sorunlu fonların tasfiye süreci gündeme geldi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, küresel ekonominin belirsizliklerin ve risklerin tarihî yüksek seviyelere ulaştığı, çoklu şokların yaşandığı bir dönemden geçtiği belirtildi. Savaş kaynaklı arz şokları ve tedarik zincirlerindeki aksamaların küresel ekonomik görünümü baskıladığına dikkat çekilen açıklamada, bu ortamda ekonomik dayanıklılık ve istikrarın öneminin arttığı vurgulandı.

Uygulanan ekonomi programı sayesinde büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuştuğu, işsizlik ve enflasyonun gerilediği, finansal istikrarın güçlendiği ve mali disiplinin tesis edildiği ifade edildi. Önümüzdeki dönemde mevcut kazanımların korunmasının yanı sıra üretim kapasitesi, verimlilik ve rekabet gücünün artırılması yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerinin sağlamlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Eğitim ve istihdam politikaları değerlendirildi

EKK toplantısında beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek politikalar değerlendirildi.

Eğitimin niceliğinin ve niteliğinin artırılması ile eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesinin öncelikli politika alanları arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, bütçeden yıllardır en büyük payın eğitime ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, OECD tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye'nin tüm alanlarda sıralamasını yükselttiği ve son 10 yılda performansını artıran tek OECD ülkesi olduğu belirtildi. Yükseköğretimde de bilimsel araştırma performansı başta olmak üzere birçok uluslararası göstergede iyileşme sağlandığına dikkat çekilerek eğitim alanındaki kazanımların önümüzdeki dönemde ekonomik verimliliğe katkı sunmasının beklendiği kaydedildi.

Yeşil, dijital ve demografik dönüşümün iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını değiştirdiğine işaret edilen açıklamada, eğitim ve istihdam politikalarının teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaçlar ve stratejik önceliklerle uyumlu şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı. İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli iş gücü arzının artırılması, verimliliğin desteklenmesi ve başta gençler ile kadınlar olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdama teşvik edilmesi hedefleniyor.

Ödemeler dengesi verilerindeki revizyonlar ele alındı

Toplantının gündem maddelerinden birini de ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar oluşturdu. Bu kapsamda, gerçekleştirilen revizyonların net hata ve noksan kalemi üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Sorunlu fonlarda ara ödemeler için yasal düzenleme bekleniyor

EKK açıklamasında sorunlu fonlara ilişkin süreç hakkında da bilgi verildi. İlgili kurumların gerekli adımları eşgüdüm içerisinde attığı belirtilirken tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiği hatırlatıldı.

Teklifin TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, güçlü makroekonomik temeller ve kararlılıkla uygulanan politikalar sayesinde yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasının beklendiği ifade edildi. Alınan tedbirlerle sermaye piyasalarının güvenilirliğinin ve etkinliğinin artırılması, piyasaların daha sağlıklı, güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda verimliliği artıran, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıran, iş gücü piyasasının etkinliğini güçlendiren ve ekonomik kazanımları toplumun geniş kesimlerine yaymayı amaçlayan politikaların uygulanmasına devam edileceği bildirildi.