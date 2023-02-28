EKONOMİ Ailesi, dayanışma için bir araya geldi

Yurdun dört bir yanındaki bürolarının da katkısıyla ekonominin nabzını tutan gazeteniz EKONOMİ, deprem bölgesindeki temsilcileriyle dayanışma için bir araya geldi.

“Gazetecilerin gazetesi” sloganıyla yola çıkan EKONOMİ’nin “Bölgeler Toplantısı” Antalya Sherwood Exclusive Lara’da gerçekleştirildi. Kahramanmaraş, Gaziantep-Kilis, Diyarbakır ve Adana-Hatay-Osmaniye büroları aracılığıyla deprem bölgesindeki 11 kentin deprem gündemini yerinden aktaran EKONOMİ’nin 30 bürosu ve üst yönetim kadrosu, önümüzdeki dönem için hedeflerini de belirledi.

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Hem bölgedeki temsilci arkadaşlarımızla gelişmeleri izliyoruz hem de öncelikle bölge iş dünyasının taleplerini aktarmaya çalışıyoruz” diyerek, şunları kaydetti: “EKONOMİ gazetesi olarak neler yapılması gerektiğine ilişkin ahkam kesmekten çok bizzat eli, gövdesi taşın altında olanların ne dediğine öncelikle kulak vermek gerektiğine inanıyoruz. Bizim işimiz aktarmak ve uyarmak. Eğip bükmeden, yalın ve anlaşılır biçimde aktarmak. Aktarmak ki, karar vericiler ham düşüncelerle, tek taraflı olarak karar vermesinler. Bilgisiz karar olmuyor. Bizim işimiz, karar almayı da kolaylaştıracak bilgiyi en hızlı biçimde sağlamak. Biz ‘pozitif gerçekçi’ bir çizgiyi benimsiyoruz. Sorunları, hiç çekinmeden masaya yatırıp sorguluyoruz. Ama iş çözüm aşamasına geldiğinde, alabildiğine pozitifiz. Gazetecilik sorumluluğu da bunu gerektiriyor.”