EKONOMİ ailesi, ikinci yarıdaki hedefleri için Ege'de buluştu

Üç yıl önce “Gazetecilerin Gazetesi” sloganıyla yola çıkan EKONOMİ, bölgesel gücünü pekiştirmeye Ege’den devam etti. Dönüşen Liderlik Zirvesi/Ege’nin ardından gerçekleştirilen “Bölge Temsilcileri Toplantısı”, Kuşadası’nda Pine Bay Holiday Resort ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış temsilcilik ağıyla Anadolu’nun en geniş haber ağlarından birine sahip olan gazeteniz EKONOMİ’nin buluşmasında, sahadaki ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “EKONOMİ, mesleğine de ekmeğine de sahip çıkanların gazetesidir” diyerek sözlerine başladı. Güldağ, gelinen noktada bölgesel güç ve saha hâkimiyetinin daha da belirgin hale geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün geldiğimiz nokta, Türkiye’nin dört bir yanına yayılan temsilci ağımızın ve güçlü editoryal yapımızın bir sonucudur. Sahadan aldığımız veriyi merkeze taşıma ve anlamlandırma kabiliyetimiz her geçen gün gelişiyor. Dönüşen Liderlik Zirvesi’nde ortaya konan çerçeveyi, burada bölgesel verilerle daha da derinleştiriyoruz. Bu da EKONOMİ’nin farkını ortaya koyuyor. İçerik üretim gücümüzü dijital platformlarımızla birlikte büyütmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde hem sahadaki varlığımızı güçlendirecek hem de gazetecilik ivmemizi daha ileri taşıyacağız. ‘Ekonomi yazdıysa doğrudur’ sözümüz, en önemli referansımız olmayı sürdürüyor.”

Toplantıya Genel Koordinatör Vahap Munyar, Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Genel Yayın Yönetmeni Ömer Türkdönmez, Yazarlar Temsilcisi ve Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Genel Yayın Koordinatörü Talip Aktaş, Reklam Grup Başkanı Dilek Erkol, Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan, Haber Koordinatörü Mustafa Kemal Çolak, Bölgeler Koordinatörü Ömer Faruk Çiftçi ile çok sayıda yönetici ve bölge temsilcisi katıldı. Toplantıda, Dönüşen Liderlik Zirvesi’nde öne çıkan başlıklar bölgesel perspektifle yeniden ele alındı. Ege Bölgesi’nin değişen sanayi yapısı, ihracat performansı ve yeşil dönüşüm süreci detaylı şekilde değerlendirildi. Küresel gelişmelerin yerel ekonomiye etkileri tartışılırken, şirketlerin yeni dönemde nasıl konumlanması gerektiği de gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Toplantıda ayrıca EKONOMİ Gazetesi’nin önümüzdeki döneme ilişkin yayın stratejileri, dijitalleşme adımları ve bölgesel derinliği artıracak projeleri de masaya yatırıldı.