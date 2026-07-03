EKONOMİ gazetesi işbirliğiyle Yeşil Dönüşüm & Yeşil Ekonomi Paneli düzenlenecek

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Saat 14:00’de başlayacak panelin moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Genel Koordinatör Vahap Munyar yapacak. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Hulusi Dede, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A.Akgün Altuğ, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Otokar Çevre ve Sürdürülebilirlik Lideri Gönül Mumlu panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, üyelerini bilgilendirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Günümüz iş dünyasında sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk ve kaynak verimliliği, işletmelerin rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere küresel ölçekte hız kazanan dönüşüm süreci; sanayi, üretim ve ticaret alanlarında önemli değişimleri beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak; iş dünyamızın yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlaması, yeni fırsat alanlarını değerlendirmesi ve geleceğe daha güçlü hazırlanması amacıyla ‘Yeşil Dönüşüm & Yeşil Ekonomi Paneli’ düzenliyoruz. Yeşil ekonomi perspektifi, dönüşüm süreçleri ve iş dünyasına etkileri konusunda bilgilendirmenin yapılacağı Yeşil Dönüşüm & Yeşil Ekonomi Paneli ile iş dünyasını aydınlatarak çeşitli bakış açıları sunmayı amaçlıyoruz”.