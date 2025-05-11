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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.

Haber Merkezi
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak. Hem yurt içi hem de küresel gelişmeler değerlendirilecek. 

Toplantı 13.30'da başlayacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılması bekleniyor.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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