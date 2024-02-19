Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katılıyor.

Toplantı saat 09.45 itibarıyla başladı.