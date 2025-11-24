  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Takip Et

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum ve YTAK programının hızlandırılması için yürütülen çalışmaların değerlendirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Takip Et

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci​​, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum ve YTAK programının hızlandırılması için yürütülen çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, devlet yardımlarının etki analizi de görüşülecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttıGüven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttıEkonomi

 

Ekonomi
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Promosyon ödemesi ne kadar?
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Promosyon ödemesi ne kadar?
Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporu yayımlandı: Çevrimdışı ödemelerde yeni adımlar geliyor
Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporu yayımlandı
Ticari araç ve kamyon ihracatında yıl sonu öncesi rekor seviyeye ulaşıldı
Ticari araç ve kamyon ihracatında yıl sonu öncesi rekor seviyeye ulaşıldı
Bankacılık devinden 2026 için TCMB faiz tahmini
Bankacılık devinden 2026 için TCMB faiz tahmini
Türkiye'nin çiğ süt üretimi son 3 yıldır artış gösterdi
Türkiye'nin çiğ süt üretimi son 3 yıldır artış gösterdi
İthal edilecek oyuncaklara yönelik "künye" denetimleri yapılacak
İthal edilecek oyuncaklara yönelik "künye" denetimleri yapılacak