Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Ekonomi şoklara karşı dayanıklılığını koruyor

ANKARA (EKONOMİ) – Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, küresel ekonomi, jepolitik gerilimlerin arttığı ortamda Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğu belirtildi.

Kurulun toplantıda ABD ve İsrail’in İran ile başlayan çatışmasının değerlendirildiği ve olası etkilerin istişare edildiği kaydedilen açıklamada, “(Kurul toplantısında) Makroekonomik gelişmeler değerlendirilmiş, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın küresel ekonomi ve ülkemiz üzerindeki olası etkileri Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. ..Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin ekonomimize muhtemel etkilerini sınırlandırmak amacıyla güçlü bir koordinasyon içinde gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadeleyi kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Değişen küresel ticaret koşulları karşısında rekabet gücümüzü ve üretim kapasitemizi korumaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz.” İfadesi yer aldı.

AB ile ticaret

EKK’da mevcut ortamda Türkiye ve AB ilişkileri ile Gümrük Birliği güncellemesinin yer alması da dikkat çekti. Bu kapsamdaki gündem maddesine ilişkin olarak “AB ile ticari ilişkilerimize yönelik son dönem gelişmeler değerlendirilmiş, Avrupa'da üretilen düşük karbonlu teknoloji ve ürünlere talebi artırmayı amaçlayan AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı’nın dış ticaretimize olası etkileri ele alınmıştır” bilgisi verildi.

Güven mesajı

Programın finansal istikrarı güçlendirdiği, makroekonomik dengeleri “önemli ölçüde” iyileştirdiği belirtilen açıklamada, “Düşük kamu borcu ve bütçe açığı, güçlü rezerv pozisyonu, azalan cari açık, artan dış kaynak girişi ve sağlam bankacılık sektörüyle Türkiye ekonomisi birçok ülkeden olumlu yönde ayrışmaktadır” denildi.

Riskler: Cari açık, tarım, enerji

EKK açıklamasında genel olarak dayanıklılık vurgusu yapılsa da, artan petrol fiyatlarının cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerindeki etkilerine işaret edilerek, enflasyon kanalındaki olumsuz etkiye karşı eşel mobil (otomatik ötv düşüşü) uygulaması ile tarımsal girdilerin arzının korunması, stratejik stok yönetimiyle tarımsal üretimin korunduğu belirtildi.

Enerjide yerli ve yenilenebilir, AB ile ticaretin korunması

Enerji tarafında ise dışa bağımlılığı azaltma, cari açığı kalıcı olarak düşürme amaçlı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların hızlandırılması politikası hatırlatılan açıklamada, “Bu sayede hem enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hem de rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Küresel ticarette artan belirsizlikler ve korumacılık eğilimleri, dış ticaret stratejilerinin yeniden şekillendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda, en önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeşil dönüşüm politikalarına uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.