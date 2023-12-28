Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, dünyada ve Türkiye’de tarımsal görünüm ile tarımsal destekler, ihracatın ithalata bağımlığına yönelik yapılan analiz çalışması ve 2023 yılına ilişkin genel ekonomik durumun değerlendirileceği öğrenildi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.