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Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında yarın saat 09.00'da toplanacak.

Haber Merkezi
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın toplanacak. Finans temalı gerçekleştirilecek olan EKK toplantısında başta yatırım taahhütlü avans kredileri olmak üzere yatırımların finansmanı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarında son durum, katılım finans çerçeve kanunu çalışmaları ve Aile ve Gençlik Bankası gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın saat 09.00'da başlayacak.

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