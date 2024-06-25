EKK’dan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisini hızlandırma kararı

ANKARA (EKONOMİ) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) Yatırım Taahhütlü Avans Kredisinin (YTAK) hızlandırılması kararı alındı. EKK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, 2024 içinde beşinci toplantının gerçekleştirildiği ve programın uygulamadaki birinci yılı olduğu belirtilerek, “Kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir” denildi.

Yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin bir düşüş beklendiğini, verilerin de bu beklentileri teyit ettiği kaydedilen açıklamada, kamuda tasarruf, yeşil ve sayısal dönüşüm, nitelikli yatırımlarla yüksek teknoloji ürünlerin ihracatına yönelik desteklerin devam edeceği belirtildi.

Politikalar gözden geçirilecek

Toplantı gündemine yönelik olarak ise yazılı açıklamada, YTAK kredilerinin hızlandırılması kararı çekti. Açıklamada, “Katma değeri yüksek, ihracat potansiyelimizi artıracak ve cari işlemler dengesinde sürdürebilir iyileşmeyi sağlayacak yatırımlara yönelik olarak yeniden yapılandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK)’nde durum değerlendirmesi yapılmıştır. Aktif sanayi politikalarımızın önemli bir bileşeni olan YTAK süreçlerinin hızlandırılması kararlaştırılmıştır” denildi.

Toplantıda, tamamlanan istihdam teşvikleri etki analizinin de sunulduğu ve istihdam teşviklerinin bulgular doğrultusunda gözden geçirilmesine karar verildi. Açıklamada, “Önümüzdeki dönemde teşviklerin gözden geçirilerek sistemin etkinliğinin artırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ele alınmıştır” bilgisi verildi.

Yazılı açıklamada, Dijital Türk Lirası Projesi ile bankaların tercih ettiği işlemler ve politikalar sonucu sınıflandırılması ve buna uygun işlem limit vb. yollarla teşvik edilmesi anlamına gelen “Toplumsal Yatırım Notu” çalışmalarının gözden geçirildiği; kurulacak Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının değerlendirildiği kaydedildi.