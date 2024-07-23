Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan OVP'de kararlılık mesajı

Ekonomi politikalarının etkin bir koordinasyon içerisinde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2024 yılı altıncı toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin kararlılık mesajı verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ekonomimizin yol haritası olan On İkinci Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program (OVP)’da belirlediğimiz eylemleri etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uyguluyor ve olumlu sonuçları almaya devam ediyoruz. Programımızın temel hedefi olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş süreci tamamlanmış ve Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlamıştır. Cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilerken rezervler artmaya devam etmektedir. Azalan risk primimiz sayesinde ülkemizin dış finansmana erişimi artarken finansman maliyetleri de düşmektedir. Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artması finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecimize pozitif katkı sağlamaktadır. Programımızın oluşturduğu güven ortamı sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına devam etmektedir.”

Cevdet Yılmaz: EKK'da OVP’nin hazırlık sürecini değerlendirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı X’ten yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bugünkü toplantımızda;

*2024-2026 dönemini içeren OVP’de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile temel önceliklerimizi koruyarak Eylül ayında yayımlamayı planladığımız 2025-2027 dönemini kapsayan OVP’nin hazırlık süreci değerlendirilmiştir.

*İklim değişikliğinin etkileri de göz önünde bulundurularak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin temini amacıyla sulama tesislerinin enerji ihtiyacının içme suyu amacı taşımayan baraj ve göletlerin rezervuarlarında kurulacak güneş enerji santrallerinden karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alınarak önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yatırımlar istişare edilmiştir.

*Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın tespiti ve sağlanması amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ele alınmış, Kurul’un işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir."