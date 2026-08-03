"Ekonomi programı özel sektörün talepleri doğrultusunda güncellenmeli”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Üç yıldır uygulanan ekonomi programının başarısı, yalnızca enflasyon rakamlarının gerilemesiyle değil; tüccarımızın, sanayicimizin ve esnafımızın faaliyetlerini sürdürebilmesiyle birlikte değerlendirilmelidir” dedi.

Son bir yıl içinde istişare toplantılarına ağırlık verdikleri belirterek, düzenlenen toplantılarla sektörlerin mevcut durumunu, üyelerin karşılaştığı sorunları, talep ve beklentileri doğrudan dinlediklerini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: “Türkiye’deki odalar arasında bu ölçekte gerçekleştirilen, bütün meslek komitelerini ve özel sektörün tamamını kapsayan böylesine geniş bir istişare zinciri yalnızca Odamız tarafından hayata geçirilmiştir. Bu çalışma Türkiye’de ilk ve tektir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 30 bin üyemizin tamamını Odamıza davet ederek özel sektörün nabzını doğrudan tuttuk. Sektörlerimizin sorunlarını masa başı veriler ve tahminlerle değil, ticaretin ve üretimin içinde bulunan üyelerimizin gerçek tecrübeleri üzerinden değerlendirdik.”

Meslek Komiteleri İstişare Toplantılarında farklı sektörlerden dile getirilen ortak görüşün, iş dünyasının son derece zorlu bir dönemden geçtiği yönünde olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, özel sektörün nefes almakta zorlandığını söyledi. Dezenflasyon sürecinin öngörülenden uzun sürmesi, yüksek faizlerin kalıcı hâle gelmesi ve kredi imkânlarının daralmasının işletmeler üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdığını kaydeden Öztürk, enflasyonla mücadelenin gerekliliğine inandıklarını ancak mücadele yürütülürken reel sektörün üretim kapasitesinin de korunması gerektiğini vurguladı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, hizmetler sektörü dâhil olmak üzere bütün sektörlerde ticari hayatın devamlılığının sağlanmasının önem taşıdığını söyledi.