Ekonomi torbası 80 maddelik teklifle TBMM’ye sunuldu

Hüseyin GÖKÇE- Mehmet KAYA- Canan SAKARYA

TBMM’ye sunulan yasa ile yıllara sari inşaat işleriyle yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymet gelirlerine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi tevkifatlarında yani peşin vergi oranlarında değişiklik yapma yetkisi alınıyor.

Müteahhitlere ek fiyat farkı, dış ticaret şirketi ihracatına vergi indirimi, hizmet ihracatı istisnası yüzde 80’e yükselecek, internet fenomenlerine vergi geldi. TBMM’ye sunulan ekonomik torba yasa ile Cumhurbaşkanı’na KDV iadelerini kısmen veya tamamen silme hakkı veriliyor.

TBMM’ye, içinde ciddi bazı yeni vergilerin getirildiği, diğer yandan ihracat odaklı olmak üzere bazı yeni kolaylık ve teşviklerin uygulanmasını öngören yeni bir torba yasa gönderildi.

Bankalara işletme borçlarını yeniden yapılandırmada kolaylık

Torba yasa ile işletme borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bankalara yasal yükümlülüklerinde esneme yapma imkanı veren düzenlemenin süresi uzatılıyor.

İhracatçıya teşvik: Bazı ihracatçılara kurumlar vergisi indirimi, yurt dışı şirket karını getirene kazanç istisnası

İhracatın desteklenmesi kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumlara ait dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden yapılan ihracattan elde edilen kazançlarda beş puan kurumlar vergisi indirimi yapılacak.

Ayrıca, yurt dışından elde edilen kar paylarından elde edilen gelirlerin tamamı ülkeye getirilirse, tutarın yarısı gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Torba yasa gerekçesinde verilen bilgiye göre, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim, sağlık gibi yurt dışına yapılan hizmet ihracatı sonrası, kazanç indirimi oranı, elde edilen gelirin tamamının Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla yüzde 50’den yüzde 80’e yükseltilecek.

Müteahhitlere yeni süre ve ek fiyat artışı

Torba yasa ile kamuya iş yapan müteahhitlerin uzun süredir talep ettiği düzeltmelere ilişkin olarak bir madde de yer aldı. Buna göre devam eden işlere yönelik ek bir fiyat artışı imkânı yanında işi bitirme sürelerine yönelik ilave süre hakkı da veriliyor.

Vergi oranları ile oynama yetkisi geliyor, KDV iade kapsamını Cumhurbaşkanı belirleyecek

Teklifle, Cumhurbaşkanı’na, KDV iadelerinde, iade hakkını kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden konulmasına ilişkin yetki veriliyor. Cumhurbaşkanını KDV iadelerinde indirim yönünde yetkisi vardı.

Torba yasada, finans kuruluşu ve bankaların enflasyon düzeltmesinden yararlanamaması hükmü getiriliyor. Bu maddenin yer alması, 2024’te enflasyon muhasebesinin uygulanması konusunda karar verildiği anlamına geliyor.

Müteahhitlerin yurt dışı işlerine yönelik olarak da kısıtlayıcı bir düzenleme geldi. Buna göre yurt dışı inşaat, onarım, montaj, taşımacılık işlerinde elde edilen kazançlar götürü gider indiriminden yararlanamayacak.

Fenomen olarak adlandırılan sosyal medyadan gelir elde eden kişilere, kolay mükellefiyet ve vergi ödeme getirilmişti. Düzenleme ile internet ve benzeri elektronik ortamlarda elde edilecek gelirler için de bu kolay mükellefiyet ve vergi ödeme imkanı sağlanacak. Bunun anlamı, daha önce vergiden kaçınılabilen internet üzerindeki benzer işler de vergi kapsamına girmiş oluyor.

Özelleştirme elektronik ihale ile yapılabilecek

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirme ihalelerinin elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik olarak torba yasada hüküm yer aldı. Mevcut mevzuatta, özelleştirme ihalelerine yönelik özel usul düzenlemesi bulunuyor.

Galerilerin kendi arasındaki satışları noterden olacak

Yine vergi alanında, motorlu taşıt ticareti yapanların kendi aralarındaki sözleşmeler de noterde yapılacak.

Yurt içinde serbest bölgelere yapılan mal teslimleri ÖTV istisnası uygulanmayacak. Torba yasada bu konudaki tereddütleri kaldıran düzenleme yapılıyor.

Nüfus idaresinin kendisinin yaptığı düzeltme işlemleri sonrası, tapu ve ticaret sicilinde yapılacak işlere harç ödenmeyecek.

Vergi ve idari işlemlerde diğer düzenlemeler

Torba yasayla, Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketine bazı vergi ve işlemlerde muafiyet uygulanacak.

Akaryakıt ve içki kaçakçılığında sert önlem

Torba yasayla, tütün ve alkollü içkilerde kaçakçılık suçu soruşturması veya kovuşturması başlatılırsa, ilgili şirketin belgeleri askıya alınacak. Akaryakıt kaçakçılığına yönelik olarak sahte fatura düzenleyenler ile ödeme cihazlarında hile yapılmasıyla ilgili soruşturma veya kovuşturma açılmışsa ilgili şirketin faaliyeti geçici olarak durdurulabilecek, kesinleşmiş mahkûmiyet alanlara lisans verilmeyecek.

Torba yasa ile yurt dışından kiralanan uçakların, yurt içinde taşımacılık yapması sağlandı. Torba yasayla, Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararları sonrası uyum gereken düzenlemelerin yapılacağı da bildirildi.

Piyangoculara vatandaşa daha fazla para verme imkânı

Torba yasa ile şans oyunlarında ikramiye dağıtma oranının üst sınırı yüzde 83’ten yüzde 93’e çıkarılıyor. Böylece şans oyunlarını oynatan şirketler karar alırlarsa, dağıtılabilir ikramiyenin yüzde 93’ü ikramiye olarak dağıtabilecekler.

Deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayana iki kat ceza

Torba yasa ile deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanlara ceza yasada öngörülenden katlı şekilde kesilebilecek. Böylece deprem bölgesindeki tüketicilerin daha fazla korunması öngörüldü.

Belediyelerin kira sertifikası ihracı da Maliye iznine bağlanıyor

Belediyelerin tahvil ve benzeri borçlanma araçlarıyla borçlanmasında Maliye’den izin alması zorunluluğu kira sertifikası borçlanmalarına da uygulanacak.

Abonelik sistemiyle film, vb. içerik yayınlayan şirketler de RTÜK’e pay ödeyecek. Teklifte şirketin yıllık net satış hasılatı üzerinden yüzde 1,5 pay RTÜK’e aktarılacak.