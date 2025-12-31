Ekonomi yeni yıla "güven endeksleri" ve "enflasyon beklentileri"ndeki iyimserlikle giriyor

Güven endekslerinde yılın sonuna doğru görülen artışın yanı sıra piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkının 12 ay sonrasına yönelik yıllık enflasyon beklentilerindeki gerileme, ekonomide geleceğe dönük olumlu beklentileri artırdı.

Derlemeye göre, tüketici ve reel sektör gibi kesimlerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentisini ortaya koyan endeksler, yılın son aylarında pozitif seyrederken bu dönemde enflasyon beklentilerinde de gerileme oldu.

Martta eşik değer olan 100 seviyesini gören ekonomik güven endeksi, takip eden aylarda düşüş gösterirken temmuzda 96,3'e kadar geriledi. Temmuzdan sonra toparlanan endeks, kasım ve aralık aylarında 99,5 seviyesine çıktı. Böylece endeks 8 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Tüketici güven endeksi ise 2025'e yılın en düşük seviyesi olan 81 ile başlamasının ardından yükseliş gösterdi. Takip eden aylarda dalgalı seyir kaydeden tüketici güven endeksi, yılı 83,5 seviyesinde kapattı.

Bu yıla 102,6 seviyesinden başlayan reel kesim güven endeksi de haziranda 98,4'e kadar geriledi. Takip eden aylarda tekrar yükselişe geçen endeks, aralıkta 103,7'ye ulaşarak son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hizmet sektörü güven endeksi de bu yıl dalgalı bir seyir izledi. Endeks yılı, son 9 ayın en yüksek seviyesi olan 112,3 ile kapattı.

Enflasyon beklentileri de geriliyor

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.

"Enflasyondaki gerileme güven endeklerini yükseltti"

Pariterium Danışmanlık şirketinin kurucusu Dr. İsmet Demirkol, güven endeksleri ve enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) gerilemenin ekonomik güven endekslerine de olumlu yansıdığını belirten Demirkol, "TCMB'nin sıkı para politikasına devamı sonrası enflasyondaki gerilemenin gözükmesi de güven endekslerindeki yukarı yönlü harekette etkili oldu." dedi.

TCMB'nin tekrar faiz indirimlerine başlamasının, tahvillerde bir miktar daha alım gelmesinin güven endekslerindeki yükselişte etkili olduğunu vurgulayan Demirkol, Türkiye'nin özellikle döviz kur riskinin şu an için ortadan kalkmasının da olumlu bir gösterge olduğunu söyledi.

Demirkol, Euro/dolar paritesinin 1,17'ler civarında seyrettiğini, bu durumun Türkiye'deki sanayicinin ihracatını Euro tarafında güçlü kıldığını bildirdi.

Doların ucuz kalmasının ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin sürmesinin de ticari tarafta olumlu yansımalarının olduğuna dikkati çeken Demirkol, "TCMB'nin 2026 senesinde enflasyonu düşürme politikası olarak sıkı para politikasına devam edeceği beklentisi hem döviz kuru riskini ortadan kaldırmakta hem de beklentilerin olumlu yönde seyrini devam ettirmektedir. Bu durum da güven endekslerine olumlu yansımaktadır." diye konuştu.