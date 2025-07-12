Ekonomi yönetimi AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı değerlendirdi

Kabinedeki ekonomiden sorumlu bakanlar, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

"Adil bir dünyanın da muştusudur"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü ve büyük Türkiye sadece ülkemizde değil, bölgemizde de huzurun ve refahın teminatıdır. Bu yükseliş, ekonomik ve siyasi olarak daha adil bir dünyanın da muştusudur." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'na kararlılıkla yürüyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin üretim, emek, alın teri ve bereket demek olduğunu belirterek, "AK Parti, sınırlarımızın ötesinde, kardeş, dost ve gönül coğrafyalarımızın umudu olan küresel bir liderin, Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı'na kararlılıkla yürümeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat: Ekonomik ve ticari adımları değerlendiriyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da toplantı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Oturumları'nın ilkine katıldıklarını, ekonomi oturumunda, Türkiye'nin ekonomik ve ticari alanda attığı kararlı ve tarihi adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

"Küresel rekabette öncü olmak için çalışıyoruz"

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikalarla, yüksek teknoloji içeren ve katma değeri yüksek ürünler ihraç ederek güçlü Türkiye idealini adım adım gerçeğe dönüştürdüklerine işaret eden Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, adil, şeffaf ve kurallara dayalı bir piyasa düzeninin tesisi, yerli ve milli üretimin güçlenmesi ve şirketlerimizin küresel rekabette öncü konuma yükselmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu: Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı'nın kapıları aralandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi konuşmasına şahitlik ettiklerini belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söktü, Terörsüz Türkiye projemiz ile Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralandı." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Ortak Akıl Oturumları kapsamında kalkınma oturumuna katıldıklarının bilgisini veren Uraloğlu, burada ilgili bakanlarla istişare edip soruları yanıtladıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan: Güçlü ve önemli adımlar atılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihe geçen, "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" örneği gösterdiği hitabını dinlediklerini belirterek, "Milletimizin güvenliği ve bölgemizde huzurun tesisi için kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefi ile ülkemiz daha güçlü ve önemli adımlar atacak, Türkiye Yüzyılı refahın ve barışın yüzyılı olacaktır. İstişare mekanizmalarımızı güçlendirerek milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Yapacağımız çalışmaların, AK Parti ailemiz ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.