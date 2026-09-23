Ekonomi yönetiminden Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki seslenişine ilişkin paylaşımlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, daha adil bir dünya için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Güçlünün hukukunun değil, hukukun gücünün hakim olduğu bir uluslararası düzen için Dünya Beşten Büyüktür." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha adil bir dünyanın inşası için sabırla ve kararlılıkla mücadele edeceklerine işaret ederek, "Biliyoruz ki, dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin, adalet, hakkaniyet ve insan onurunun savunulması konularında uluslararası platformlarda sözünü söylemeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Mazlumların sesini dünyanın en güçlü kürsülerinden duyuran bir iradenin sözlerine bir kez daha şahit olduk. 'Gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.' Daha Adil Bir Dünya Mümkün. Dünya 5’ten Büyüktür. " ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitlere yer vererek, "Hakkın, Hakkaniyetin, Adaletin Sesi, Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da geleceği adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan zulmü insanlığın ortak vicdanına taşıyan Cumhurbaşkanı'mız, bağımsız Filistin'in tanınması, uluslararası hukukun herkese eşit uygulanması ve 'Dünya beşten büyüktür' anlayışıyla daha adil bir küresel düzenin kurulması için güçlü bir çağrıda bulundu. 'Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.' Bu sözler milletimizin, bedeli ne olursa olsun mazlumun yanında durmayı ve adaleti savunmayı esas alan duruşunun, Cumhurbaşkanı'mızın şahsında vücut bulan sarsılmaz iradesidir. Her türlü baskı karşısında hakikati savunmaktan vazgeçmeyen, mazlumların sesini dünyanın en etkili kürsülerinden yükselten bir liderin yol arkadaşları olmaktan gurur duyuyoruz."