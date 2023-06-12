Ekonomi yönetiminin zirvesinde Cevdet Yılmaz etkisi

ANKARA GÜNLÜĞÜ

Kabinenin özellikle ekonomi kanadında teknik yanı ağır basan bakanların yer alması, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına siyasetteki ekonomi kurmayı unvanı ağır basan Cevdet Yılmaz’ın atanması gelecekte ekonomide oluşabilecek zorluklara hazırlık olarak değerlendiriliyor.

Cevdet Yılmaz’ın hafta sonunda ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışının ardından yaptığı açıklamalar da “Yılmaz, ekonominin koordinasyonunda etkin bir şekilde yer alabilir” yorumlarının duyulmasına yol açtı. Kamuoyu 13 Haziran’daki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını ve devletin bu toplantıya yaklaşımını Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarından öğrendi.

TCMB Başkanlığına Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına da önceki TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun atanmasının ardından, şimdi dikkatler ekonomi bürokrasisindeki ikincil atamalara çevrildi. Özellikle 22 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde kurul üyeliklerinde ve TCMB Başkan Yardımcılıklarında değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Ekonomi kulislerinde mevcut kurul yapısıyla faiz artırım kararı alınmasının güç olabileceği konuşuluyor.

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı devir teslim töreninde göreviyle ilgili çizdiği çerçeve, iç ve dış kamuoyuna yönelik sosyal medya mesajları, ekonomiyle ilgili kurumlarda bu hafta çok sayıda atama yapılması beklentisi yaratmış bulunuyor. Şimşek’in “rasyonel zemine dönme”, “şeffaflık”, “öngörülebilirlik”, “uluslararası standartlara uyumluluk” kavramlarının altını dikkatle çizmesi de ekonomi bürokrasisindeki kapsamlı değişimin habercisi sayılmıştı. Ekonomiyle ilgi diğer bakanlıklarda da bakanların kendi ekiplerini oluşturabileceği beklentisi hakim oldu. Bu bakanlıklarda başta Bakan Yardımcılığı olmak üzere üst düzey görevlere yeni atamalar bekleniyor.