Ekonomide dengeli strateji zamanı: Uzmanından TL varlıklar ve enflasyon analizi

Mehmet Gerz, ABD ve İran arasındaki gerilimin piyasalardaki etkilerini değerlendirirken, ABD'nin yeni bir sıcak çatışmaya girmek istemediği yönündeki mesajların küresel piyasaları bir miktar rahatlattığını ifade etti. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı ve nükleer konulardaki talepleri nedeniyle kalıcı bir anlaşmanın zaman alabileceği konusunda uyarıda bulunan Gerz, bu süreçte petrol fiyatlarının bir süre daha yüksek seyredeceği öngörüsünü dile getirdi. Küresel düzeyde enflasyonun petrol fiyatlarına bağlı olarak bir miktar yükseldiğini ve faizlerin de bu duruma iştirak ettiğini belirten Gerz, bu tablonun Türkiye'deki faiz oranlarına da yansıdığını vurguladı.

Merkez Bankası standartları ve enflasyonda yeni patika

Merkez Bankası'nın Fatih Karahan yönetimindeki şeffaf ve sonuç odaklı araştırmalarını takdirle karşıladığını belirten Gerz, bankanın piyasa standartlarını yeniden belirlediğini ifade etti. Enflasyon hedeflerinde enerji şokları sebebiyle güncellemeler yapıldığını hatırlatan Gerz, özellikle kira ve eğitim sektörlerindeki enflasyon katılığının grafiklerle de desteklenecek şekilde kırılmaya başladığını belirtti. Tarım rekoltesinin iyi olacağı beklentisiyle gıda fiyatlarının da enflasyondaki düşüşe destek vereceğini öngören Gerz, piyasadaki meyve fiyatları üzerinden gıda enflasyonunda geçen yıla oranla daha makul bir döneme girildiğine işaret etti.

Yatırımcılar için sabit getiri ve portföy dağılımı

Tahvil faizlerindeki yükselişin yatırımcılar için önemli bir fırsat alanı yarattığını belirten Mehmet Gerz, Türkiye’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin %25'ten %30 seviyelerine gelmesinin tahvil alımı için uygun bir zemin oluşturduğunu söyledi. Yatırımcılara riskleri dağıtmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Gerz, portföylerin yaklaşık %45’inin para piyasası fonları veya borçlanma araçları gibi TL sabit getirili araçlarda tutulmasının enflasyonun üzerinde getiri sağlama potansiyeli taşıdığını ifade etti. Portföyün geri kalan kısmının ise %15 altın gibi kıymetli madenler ve %15 yabancı varlıklar arasında paylaştırılarak dengelenmesi gerektiğini vurgulayan Gerz, bu tür bir dağılımın döviz ve enflasyonun üzerinde bir getiri sağlayabileceğini belirtti.