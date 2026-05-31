Ekonomide haziran ayı yoğun geçecek: Kritik veriler peş peşe açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, yarın yılın ilk çeyreğine ilişkin Ocak-Mart dönemi büyüme verilerini açıklayacak. Aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığı da geçen yıla ait bütçe dengesi rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 4 Haziranda mayıs ayı dış ticaret rakamlarını duyuracak.

Merkez Bankası rezerv verileri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 2 ve 4 Haziran tarihlerinde yayımlanacak. 4 Haziran’da ayrıca nisan ayına ilişkin iş gücü istatistikleri de açıklanacak.

5 Haziran'da enflasyon verileri açıklanacak

Ekonomi çevrelerinin gözü 5 Haziran Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte yılın ilk beş ayına ilişkin enflasyon görünümü netleşecek.

Gözler yılın dördüncü faiz kararında

TÜİK, 9 Haziran'da mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını, 10 Haziran'da ise nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. Bir sonraki gün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın dördüncü faiz kararını açıklayacak. Banka, son toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu.

TÜİK, 15 Haziran'da ücretli çalışan istatistiklerini duyuracak. Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri de 16 Haziran'da açıklanacak. Ayın geri kalanında ise konut ve iş yeri satış istatistikleri ve güven endeksleri takip edilecek. Dış ticaret ve iş gücü verileriyle Haziran ayı maratonu tamamlanacak.