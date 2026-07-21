Ekonomide kritik hafta: Dr. Gözde Sarak Moody's ve Merkez Bankası beklentilerini değerlendirdi

Dr. Gözde Sarak, kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerini en basit haliyle 'bir ülkenin borcunu zamanında ödeyebilme gücüne verilen bir karne' olarak nitelendirdi. Bu notların uluslararası piyasalarda borçlanma maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirten Dr. Sarak, not yükseldikçe ilgili ülkenin uluslararası piyasalarda daha ucuza borçlanabildiğini vurguladı. Türkiye'nin şu anda 'yatırım yapılabilir seviye' olarak adlandırılan eşiğin birkaç basamak altında olduğunu ifade eden Dr. Sarak, bu çizginin üzerindeki ülkelerin en geniş yatırımcı kitlesine ulaştığını, altındakilerin ise daha dar ve risk iştahı yüksek bir kesime hitap ettiğini hatırlattı.

Kurumlar arasındaki not farklılıkları ve Moody's beklentisi

Farklı derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerinde farklılıklar olabildiğine değinen Dr. Sarak, Moody's'in şu anda Türkiye'yi Fitch ve S&P'ye göre daha yukarıda konumlandırdığını belirtti. 24 Temmuz'da açıklanacak Moody's kararı öncesinde, her kuruluşun yöntem ve önceliğinin farklı olduğunu söyleyen Dr. Sarak, bu kurumların büyük ölçüde geçmişi değerlendirdiğini ve raporların yeni atılmış adımların bir puanlaması olarak takip edildiğini ekledi.

Merkez Bankası geleceğin yönünü belirleyecek

Haftanın bir diğer önemli başlığı olan Merkez Bankası'nın faiz kararına da değinen Dr. Sarak, bu kararın önümüzdeki dönemin yönünü tayin edeceğini ifade etti. Derecelendirme kuruluşlarından geçmişin puanlamasını, Merkez Bankası'ndan ise geleceğin yol haritasını alacaklarını belirten Dr. Sarak, her iki durumda da ekonomi yönetiminin kararlılığına ve enflasyondaki iyileşmenin sürüp sürmediğine bakılacağını vurguladı. Herhangi bir olumlu adımın borsaya doğrudan yansıması olacağını öngören Dr. Sarak, not görünümündeki iyileşmenin yabancı yatırımcı ilgisini artıracağını dile getirdi.

Bankacılık sektörü ve istikrar vurgusu

Not ve görünüm iyileşmelerinden en doğrudan etkilenecek kesimin bankacılık sektörü olacağını savunan Dr. Sarak, bankaların hem borçlanma maliyetlerine hem de yabancı ilgisine en duyarlı grup olduğunu belirtti. Yatırımcılar için asıl kıymetli olanın tek bir başlık değil, tüm gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi olduğunu ifade eden Dr. Sarak, ekonomideki iyileşmenin uzun vadeli ve istikrarlı biçimde sürüp sürmeyeceğinin nihai belirleyici olacağını söyleyerek sözlerini tamamladı.