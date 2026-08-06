Ekonomide ‘TL tatile çıktı’ dönemi: Prof. Dr. Sinan Alçın’dan kritik uyarılar

Ekonomi dünyasındaki son gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Sinan Alçın, piyasadaki nakit akışı sıkıntısından sanayideki yapısal sorunlara kadar pek çok konuda dikkat çekici analizlerde bulundu. Prof. Dr. Alçın, özellikle reel sektörün 'Türk Lirası tatile çıktı' şeklindeki serzenişlerinin arkasındaki teknik ve sosyolojik nedenlere ışık tuttu.

Likidite sıkışıklığı ve TCMB’nin net alıcı pozisyonu

TCMB’nin sıkı para politikasını sadece politika faizi üzerinden yürütmediğini belirten Prof. Dr. Alçın, piyasadaki likidite miktarını kontrol etmek için sterilizasyon ve TL varlık satışları gibi araçların devreye sokulduğunu ifade etti. Son iki ayda TCMB’nin piyasadan TL toplayarak net alıcı pozisyonuna geçtiğini belirten Prof. Dr. Alçın, bu durumun enflasyonda sadece küsurat düzeyinde bir geri çekilme sağladığını, ancak piyasada ciddi bir nakit akışı sıkıntısı yarattığını söyledi. Yaz aylarındaki hanehalkı hareketliliğinin de rutin nakit akışını bozduğunu ekledi.

Birikimli enflasyon ve ‘kafe ekonomisi’

Prof. Dr. Alçın, tüketici davranışlarındaki bozulmanın sadece son bir yıllık verilerle değil, son 4-5 yıllık süreçteki %900’ü bulan birikimli enflasyonla açıklanabileceğini vurguladı. Hayat pahalılığının tüketim tercihlerini kökten değiştirdiğini belirten Prof. Dr. Alçın, konuta erişemeyen vatandaşın otomobile, dayanıklı tüketim malı alamayanın ise küçük elektroniklere yöneldiğini ifade etti. Sosyal medyada sıkça tartışılan 'ekonomi kötüyse kafeler neden dolu?' sorusuna da açıklık getiren Prof. Dr. Alçın, insanların büyük varlıkları edinemediği için kendilerini mutlu edecek küçük alanlar (kafe harcamaları gibi) yarattığını, bunun bir refah göstergesi değil, bir çeşit rahatlama alanı arayışı olduğunu belirtti.

KOBİ’lerin sorunu finans değil, yönetim

Türkiye’deki işletmelerin %98’inin KOBİ olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alçın, bu işletmelerin en büyük sorununun sanıldığı gibi finansmana erişim değil, yönetim sorunu ve aile şirketi yapısı olduğunu savundu. Sanayinin el yordamıyla ve uzmanlaşmadan uzak bir paçal yapı ile geliştiğini söyleyen Prof. Dr. Alçın, Türkiye'nin katma değerli sektörlere odaklanması ve artık işlevini yitirmiş, katma değer yaratmayan kurumuş dalları budaması gerektiğini vurguladı.

Tekstilde Mısır hamlesi çözüm olmadı

Mevcut kur politikasının ihracatçının rekabet gücünü zayıflattığını belirten Prof. Dr. Alçın, tekstil sektörünün can havliyle yatırımlarını Mısır, Gürcistan ve Bulgaristan gibi ülkelere kaydırdığını ancak bunun da tam bir çözüm sunmadığını ifade etti. Özellikle Mısır’da iş gücü piyasasının uyumsuzluğu nedeniyle üretim süreçlerinde tıkanmalar yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Alçın, Türkiye'nin ucuz ürün satıcısı kimliğinden sıyrılıp teknik tekstil gibi nitelikli alanlarda kümelenmesi gerektiğini belirtti.

Savaşın arkasındaki ekonomik motor

Rusya-Ukrayna savaşına dair de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Alçın, sahnede siyasi hamleler görünse de arka planda muazzam bir ekonomi döndüğünü belirtti. Savaşın bir seferberlik hali yaratarak savunma sanayini devasa boyutlara ulaştırdığını ifade eden Prof. Dr. Alçın, ekonomik getirilerin büyüklüğü nedeniyle savaşın önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamen sona ermesini beklemediğini sözlerine ekledi.