Ekonomik durgunluğa rağmen açılan esnaf sayısı yüzde 15 arttı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) istatistikleri, ekonomiyi soğutarak enflasyonu düşürmeyi öngören dezenflasyon programına rağmen, işyeri açılışlarında hareketlilik olduğunu gösterdi. Kasım ayı sonu itibarıyla 11 aylık dönemde açılan esnaf işyeri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.81 artarak 250 bin 742’den 287 bin 867’ye yükseldi.

Nisan ve Haziran aylarındaki hareketlilik

Geçen yıl Nisan’da 14 bin 854 ve Haziran’daki 15 bin 720 bin esnaf işyeri açılırken, bunların dışında kalan tüm aylarda 20 binin üzerinde işyeri açılmıştı. Bu yıl ise en az işyerinin açıldığı ay 22 bin 286 ile Haziran, en çok işyerinin açıldığı ay 29 bin 184 ile Ocak oldu.

11 aylık dönemde kapanan esnaf işyeri sayısı ise geçen yıla göre neredeyse değişiklik göstermedi. 2024 Ocak-Kasım döneminde 103 bin 118 esnaf işyeri kapanırken, bu yıl aynı dönemde kapanan işyeri sayısı 103 bin 176 oldu. Bu yıl Ocak ayında 12 bin 554 esnaf işyeri kapanırken, kalan tüm aylarda kapanan işyeri sayısı 10 binin altında kaldı.

Kasım ayında ise hem açılan işyeri sayısı hem de kapanan işyeri sayısı geçen yılın aynı ayına göre geriledi. Açılan işyeri sayısı yüzde 3.27 azalarak 24 bin 646’ya gerilerken, kapanan işyeri sayısı yüzde 0.96 azalarak 9 bin 976’ya indi. Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki esnaf sayısı 2 milyon 287 bine, esnaf işyeri sayısı ise 2 milyon 553 bine ulaştı. Esnafın nüfusa oranı ise yüzde 2.67 olarak gerçekleşti. Yani her 100 kişiden 2.6’sı esnaf konumunda.